Место, которое пугало Гоголя: что за странный дом на Казанской в Петербурге

Возможно именно там к писателю приходило вдохновение.

Дом на Казанской улице в Санкт-Петербурге — особенное место, связанное с жизнью и творчеством Николая Васильевича Гоголя.

Здесь переплелись литературная история и мистические легенды, которые создают неповторимую атмосферу, пишет сайт Назад в Питер.

Переезд молодого Гоголя в Петербург и первая квартира

В 1829 году молодой писатель переехал в этот дом, который тогда назывался Большой Мещанской улицей — современная Казанская улица.

Дом построил известный каретный мастер Иоганн Иохим в начале XIX века и использовал его сначала для своей семьи, а позднее его дочь организовала здесь доходный дом.

Важно, что герой повести Гоголя «Ревизор» — Хлестаков — даже жалуется, что Иохим не дал ему кареты, что стало забавной отсылкой к реальному хозяину здания.

Старый дом и мистические истории

Гоголь прожил в этой квартире всего несколько месяцев — с апреля по июль 1829 года. Причина тому была не только высокая аренда жилья, но и угнетающая атмосфера.

Дом считался старым доходным зданием с тесными, мрачными помещениями, что усугубляло его состояние.

В те годы Гоголь переживал некоторые психологические трудности, и жилье на Казанской не становилось для него уютной гаванью. Впоследствии он переехал в другое место.

Про дом ходили мистические слухи. Один из тех, кто жил в нем до Гоголя — Осип Пржецлавский — описывал в очерках странные явления: по ночам странные стуки в двери, движения дверной ручки, шумы.

Эти слухи создавали особую мистику вокруг дома, и особенно это накладывалось на Гоголя — писателя, чье творчество часто касалось мистики и загадочного Петербурга.

Возможно, эта атмосфера вдохновляла его на создание мистических образов в произведениях.

Культурное значение и память о доме сегодня

К слову, дом оставался местом, связанным не только с Гоголем: здесь жил польский поэт Адам Мицкевич, что добавляет зданию дополнительную культурную глубину.

Сегодня дом охраняется как объект культурного наследия Санкт-Петербурга и напоминает о бурной литературной жизни начала XIX века в городе.

Мост между прошлым и настоящим

Этот дом хранит отголоски Петербурга Гоголя, его первых шагов в литературном мире, а также мрачные легенды, которые могут заставить задуматься о том, что границы между реальностью и мистикой иногда очень тонки.

Если прогуляться по Казанской улице сегодня, невозможно не заметить мемориальную табличку на доме №39, на которой гордо указано имя великого писателя.

Он здесь жил недолго, но оставил неизгладимый след в истории не только литературы, но и петербургских мистических историй.