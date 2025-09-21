Бородатые мужчины в зипунах и мода на серьги: как менялось отношение к мужским украшениям на Руси

Традиция носить серьгу в ухе среди мужчин на Древней Руси имела не только эстетическое, но и глубоко практическое значение.
Об этом рассказала порталу «Городовой» исследователь фольклора, лидер фолк-группы «Уста», автор блога «Прялочка времени» Светлана Исаева.
«Метили, особенно у казаков»: серьга как знак отличия и защиты
“Традиционно считается, что так метили, особенно у казаков, если один сын”, — поясняет Светлана Исаева.
Эта примета имела прямое отношение к выживанию.
“Когда их ставили, например, в атаку… командир видел, что если он один сын, то его берегли, потому что мужчина — это кормилец”, — объясняет исследователь.
Серьга в ухе, особенно в правом, служила сигналом: такого воина старались не пускать в первые ряды, чтобы он, по возможности, вернулся домой.
Украшения как язык статуса и принадлежности
“Украшения не перестали нести ту ценность, которую они несли у наших предков”, — отмечает Исаева.
В древности каждый элемент одежды и украшение имели свое значение, определяя социальную принадлежность.
“То же самое и украшение, да, то есть точно так же украшения являлись определением статуса, богатства, социального положения”, — говорит исследователь.
Для простолюдинов серьга была скорее маркером, чем признаком богатства.
“Мы сейчас говорим о простолюдинах. Мы не говорим о знати, о дворянстве, которые демонстрировали свое богатство”, — уточняет она.
Современный взгляд: от моды к переосмыслению
Сегодня отношение к мужским украшениям меняется. Многие считают, что серьги — это некий признак женоподобия.
“У меня, например, и муж, и сын с серьгой в ухе. Абсолютно гетеросексуальные мужчины”, — приводит пример Исаева.
Она отмечает, что мода на серьги в мужских ушах уже была, и, возможно, вернется.
“Любое проявление сегодня у мужчины женских каких-то, так сказать, маркеров вызывает некое… ну, просто меняется в обществе отношение к тому и другому. Завтра будет модно носить красные туфли, будем носить красные туфли”, — считает исследователь.
Мода переменчива, как и общественные нормы.