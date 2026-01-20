Городовой / Город / Миллионы на льду: сколько Петербург теряет из-за зимних «капканов» на крышах
Миллионы на льду: сколько Петербург теряет из-за зимних «капканов» на крышах

Опубликовано: 20 января 2026 02:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

В Санкт-Петербурге продолжается выявление ледяных наростов на крышах зданий, не предназначенных для проживания.

С начала текущего года зафиксировано около ста случаев несоблюдения норм, предусматривающих удаление наледи с кровель. Сумма штрафов по этим эпизодам превысила 9,5 миллиона рублей.

После снегопадов в городе появилась наледь на крышах, что создало угрозу безопасности пешеходов. Некоторые владельцы объектов старались своевременно убрать лед, понимая возможные последствия для жителей и посетителей.

Несмотря на эти меры, новые нарушения продолжают фиксироваться, о чём сообщает градостроительная инспекция.

По словам специалистов ведомства, для определения опасных ледяных образований используется специальная автоматизированная система.

Именно такие технологии помогли обнаружить большинство неочищенных крыш за этот год. Руководство ведомства отмечает, что проверка продолжается в ежедневном режиме.

Ранее было известно, что сотрудники инспекции и специальные приборы уже выявили около шестисот случаев неправильной стоянки машин во время новогодних каникул.

Владельцам этих транспортных средств до конца января направят постановления о взыскании.

Автор:
Юлия Аликова
Город
