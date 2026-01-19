Зачем Петербургу сразу 32 миллиарда, и кому достанутся золотые колеса

Петербургские власти в ближайшие три года намерены серьезно обновить городской транспорт, на что городской бюджет планирует выделить свыше 32 миллиардов рублей.

Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, подчеркнув, что программа охватит сразу несколько видов транспорта и будет реализована до 2028 года, сообщает ТАСС.

Первые результаты изменений уже заметны на улицах и в метро, где идет замена устаревшей техники.

В прошлом году северная столица получила почти 750 единиц нового транспорта, среди которых около 300 автобусов российских заводов.

Поступили новейшие вагоны для метро, а на маршруте Финляндский вокзал — Сестрорецк начал курсировать современный электропоезд, состоящий из шести вагонов и способный перевозить почти 600 человек.

Все новые машины были собраны преимущественно из российских компонентов, что, по словам Полякова, находится в русле политики технологического суверенитета и развития собственного производства.

Завод «Электропульт» в 2026 году приступит к выпуску тяговых двигателей для поездов «Иволга» и вагонов метро, планируя производить около 500 таких агрегатов в год.

К проекту присоединился и Фонд национального благосостояния — именно его средства, в размере 96,9 миллиарда рублей, направят на выпуск вагонов серии «Балтиец».

Город берет на себя финансирование остальных расходов в рамках транспортных преобразований.

Планируется, что за три года в Петербург поступят:

34 электробуса,

7 троллейбусов,

26 трамвайных вагонов,

306 вагонов для метрополитена.

Кроме подвижного состава на линии метро появятся дополнительные составы, полностью собранные в России.

В прошлом году в городе обновили линию 1 метрополитена, поставив 120 новейших вагонов «Балтиец», среди которых 72 были выполнены в красном исполнении.

За последние три года метрополитен получил 344 вагона этой модели, а сейчас 37 составов ежедневно перевозят пассажиров Кировско-Выборгской линии. Грядущий год принесет Московско-Петроградской линии 90 новейших вагонов синих тонов.

Кирилл Поляков отметил, что 2031 года в Петербург будет поставлено 950 вагонов "Балтиец", каждый из которых будет отличаться цветовой гаммой в зависимости от линии, а также рядом особенностей в интерьере.

В недавнем прошлом на одной из веток начали испытания составов «Балтиец» с новым, коричневым оформлением. Эти вагоны уже перевозят горожан на красной ветке метрополитена.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».