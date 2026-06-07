Миллионы пенсионеров получат деньги досрочно: названы даты июньских выплат

В июне 2026 года российских пенсионеров ждёт изменение: часть выплат поступит раньше привычного срока. Об этом сообщает портал "Интересная Россия". Причина связана с длинными выходными в честь Дня России, из-за которых Социальный фонд изменил график начислений.

Почему пенсии выплатят раньше

В этом году День России отмечается 12 июня. Праздничные выходные продлятся три дня подряд — с 12 по 14 июня. Кроме того, 11 июня станет сокращённым рабочим днём, поэтому многие финансовые операции будут проводиться заранее.

Чтобы пенсионеры не столкнулись с задержками из-за нерабочих дней, Социальный фонд перечислит деньги заранее. Такая практика используется ежегодно во время крупных праздников.

При этом размер пенсий, порядок расчёта и все положенные надбавки останутся без изменений.

Кто получит деньги раньше

Новый график затронет россиян, у которых дата получения пенсии приходится на период с 12 по 14 июня.

Досрочно зачислят:

страховые пенсии по старости;

социальные пенсии;

выплаты по инвалидности;

пенсии по случаю потери кормильца;

накопительные пенсионные выплаты.

Если по обычному расписанию деньги должны были прийти в праздничные дни, средства перечислят заранее.

Когда ждать

Выплаты за праздничный период будут произведены до начала длинных выходных — ориентировочно не позднее 11 июня.

Таким образом, пенсионеры смогут получить положенные средства ещё до праздников и спокойно распланировать свои расходы.

Для получения пенсии никаких дополнительных заявлений подвать не придётся, всё пройдет в автоматическом режиме.

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