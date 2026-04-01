Миссия, которую не выполнит робот: глава ФПК Пястолов рассказал в чем преимущество проводников в поездах

Генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, дочерняя структура РЖД) Владимир Пястолов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что роботы не способны заменить проводников, которые обеспечивают комфорт и уют во время поездки.
Он отметил, что в эпоху роботизации компания активно внедряет цифровые сервисы: автоматизирует продажу услуг, заказ еды и товаров, уведомления пассажиров и другие процессы.
Как сказал Пястолов, благодаря технологиям проводники освобождаются от рутины и могут больше внимания уделять заботе о людях, сказал
Например, теперь не нужно вручную заполнять бланки по учету пассажиров и расхода белья — два года назад их заменил электронный формат, который вскоре полностью вытеснит бумажные документы.
При этом заботу о пассажирах автоматизировать нельзя: ни один робот не заменит искренней улыбки проводника, создающей атмосферу уюта и максимального комфорта в пути.
Поэтому в ФПК даже не рассматривают идею замены проводников машинами, подчеркнул руководитель компании.
Ранее представитель губернатора Санкт-Петербурга Николай Константинов сказал, что ИИ сможет заменить вагоновожатых и чиновников.