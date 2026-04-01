Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Миссия, которую не выполнит робот: глава ФПК Пястолов рассказал в чем преимущество проводников в поездах

Опубликовано: 1 апреля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Цифровые технологии помогают современным проводникам пассажирских вагонов выполнять должностные обязанности.

Генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, дочерняя структура РЖД) Владимир Пястолов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что роботы не способны заменить проводников, которые обеспечивают комфорт и уют во время поездки.

Он отметил, что в эпоху роботизации компания активно внедряет цифровые сервисы: автоматизирует продажу услуг, заказ еды и товаров, уведомления пассажиров и другие процессы.

Как сказал Пястолов, благодаря технологиям проводники освобождаются от рутины и могут больше внимания уделять заботе о людях, сказал

Например, теперь не нужно вручную заполнять бланки по учету пассажиров и расхода белья — два года назад их заменил электронный формат, который вскоре полностью вытеснит бумажные документы.

При этом заботу о пассажирах автоматизировать нельзя: ни один робот не заменит искренней улыбки проводника, создающей атмосферу уюта и максимального комфорта в пути.

Поэтому в ФПК даже не рассматривают идею замены проводников машинами, подчеркнул руководитель компании.

Ранее представитель губернатора Санкт-Петербурга Николай Константинов сказал, что ИИ сможет заменить вагоновожатых и чиновников.

Автор:
Юлия Аликова
