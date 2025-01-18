Миссия невыполнима: почему делать ремонт в коммуналках Петербурга себе дороже

Если вы когда-нибудь пролистывали фото коммуналок в исторических домах Петербурга, то, вероятно, задавались вопросом: почему жители не наводят там порядок? Ответы есть, и они вас удивят.

1. Ремонт — это не просто обновление стен

Коммуналки в исторических домах Петербурга — это не жилье, а часть культурного наследия. Смена старых окон на современные стеклопакеты или обновление лепнины — это не просто замена материалов. Любые изменения в интерьере требуют согласования с органами охраны памятников. Без официального разрешения любое вмешательство может привести к штрафам, а в случае продажи — к юридическим проблемам.

2. Тронешь одно — посыпется всё

Дома, построенные больше века назад, редко видели капитальный ремонт. Электропроводка, трубы, даже штукатурка на стенах могут находиться в аварийном состоянии. Одно неосторожное движение, и из патрона для лампочки вываливается ссохшаяся оболочка проводки, а за обоями обнаруживается обвалившаяся штукатурка. Такие квартиры буквально требуют капитального ремонта, а не косметического.

3. Цена вопроса — заоблачная

Капитальный ремонт в коммуналке старого дома — это не про «покрасить и подклеить». Здесь нужны профессионалы, лицензированные на работы в памятниках архитектуры. Стоимость такого ремонта легко может дотянуть до стоимости крыла самолета, особенно если речь идет о восстановлении исторической лепнины или каминов.

4. Государство требует, но не помогает

Владельцы комнат в коммуналках остаются наедине со своими проблемами. Государство требует сохранить историческое наследие, но не выделяет средства на поддержание этих квартир. Даже передача элементов интерьера, таких как камины, музеям — это сложный бюрократический процесс, который может затянуться на месяцы.

5. Мастеров не найти

Мало кто из специалистов готов взяться за ремонт в таких условиях. Одна ошибка — и ответственность ляжет на мастера, ведь реставрация требует знания множества специфических нюансов.

Так что, если вдруг увидите фотографии «запущенной» коммуналки в центре Петербурга, не спешите осуждать. За облупленными стенами и потрескавшимися полами скрывается ворох проблем. К слову, если дом не относится к памятникам архитектуры, то владельцам реставрировать апартаменты куда проще.