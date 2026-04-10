Мои декабристы цветут полгода: сыплю 2 щепотки под корень — и растение взрывается цветами

Декабрист способен радовать цветением почти полгода — с ноября до апреля, если обеспечить ему правильный уход. Об этом рассказал автор Дзен-канала "Посад".
Чем подкармливать декабриста?
Главную роль играет подкормка. В квартире я использую слабый раствор монофосфата калия, богатого фосфором и калием. На двухлитровую лейку добавляю буквально щепотку удобрения и поливаю растения круглый год.
На даче применяю либо тот же монофосфат калия, либо удобрение "Акварин осенний", которое также содержит повышенное количество фосфора и калия.
Такой подход стимулирует обильное и продолжительное цветение, благодаря чему декабристы зацветают практически одновременно.
Ранее мы писали о том, чем подкормить герань, чтобы она цвела до самых морозов.