Молоко и сигары в нагрузку: что продают на Кубе в магазинах по талонам
Молоко и сигары в нагрузку: что продают на Кубе в магазинах по талонам

Опубликовано: 20 сентября 2025 22:00
магазин
Молоко и сигары в нагрузку: что продают на Кубе в магазинах по талонам
Фото: Городовой.ру

Остров свободы до сих пор живет при коммунизме.

В кубинских магазинах для местных — ощущение, будто время застыло в 60-х. Пустые полки, советские весы, кассы без пластика. Но главное — товары только по талонам, и даже с ними многое приходится «выбивать».

Молоко — только для семей с детьми. Рыбы нет, заменяют курицей. В месяц на человека полагается: 2 кг риса, 4,25 кг курицы и рыбы, немного масла, 150 мл коньяка, яйца, сигары. Хватает максимум на две недели.

По фиксированным ценам рис — 15 рублей за 320 грамм, курица — 50 рублей, масло — 45. Дёшево? Нет. Всё это работает только при наличии либретты — книжки учёта талонов.

Дальше — рынок, где цены уже другие: пакет молока за $2, спагетти за $5, при зарплате $30. Поэтому кубинцы живут на грани постоянного поиска — между талонами, «ботегами» и подпольной торговлей прямо из домов.

Куба держится на привычке и взаимовыручке. На полках почти пусто, но система работает — пусть и только на бумаге.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
