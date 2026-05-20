Мосты имени героев и юных моряков: чьи имена теперь носят переправы на Матисовом канале

В Петербурге на карте города появилось много новых официальных имен. Губернатор уже подписал нужные документы. Теперь мосты, путепроводы и скверы перестали быть просто «безымянными объектами».
Рассказываем, чьи имена теперь носят привычные нам места.
Герои Ленинграда на Матисовом канале
Больше всего внимания уделили Красносельскому району. Три моста через Матисов канал теперь названы в честь защитников города.
- Мост Ивана Зубкова. Этот человек руководил строительством ленинградского метро и легендарной «Дороги победы» после прорыва блокады.
- Мост Капитана Нефёдова. Назван в честь командира морского тральщика, который очищал залив от мин.
- Мост Валаамских Юнг. Посвящен совсем молодым ребятам, подросткам, которые наравне со взрослыми воевали на Ладоге и Балтике.
Державин и Царское Село
В Пушкине мост через реку Кузьминку теперь называется Державинским. Это логично: жизнь поэта и первого министра юстиции России Гавриила Державина была тесно связана с Царским Селом. Здесь он служил, творил и воспевал эти места в стихах.
Сады и скверы: от Маяковского до Полярников
Сразу десять зеленых зон получили свои названия.
- В центре города появился сад Владимира Маяковского. Он находится как раз на углу улиц Маяковского и Некрасова.
- В Курортном районе почтили память героев мирного времени: там открыли сквер Чернобыльцев и сквер Полярников.
- В Невском районе на берегу Невы появился парк с уютным историческим названием — Рыбачья Слобода.
История в названиях мостов
Некоторые названия возвращают нас в прошлое. Например, в Петро-Славянке новый путепровод назвали Сапёрным. Почему? Всё просто: до революции здесь находился учебный лагерь сапёрных батальонов.
Другие мосты получили имена «по географии». Если рядом течет ручей — мост называют в его честь. Так появились Комиссаровский, Петро-Славянский и еще один Сапёрный мост (через Корчминский ручей).
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