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Одна Петроградка по цене двух Красногвардеек: где в Петербурге искать дешевое жилье

Опубликовано: 20 мая 2026 10:59
 Проверено редакцией
Одна Петроградка по цене двух Красногвардеек: где в Петербурге искать дешевое жилье
Одна Петроградка по цене двух Красногвардеек: где в Петербурге искать дешевое жилье
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Нужно быть осторожнее, ведь в летний период активизировались мошенники. 

Собрались переезжать или ищете первую квартиру в Петербурге? Цены на аренду сейчас кусаются, но аналитики из BN.ru выяснили, где еще остались адекватные варианты, пишет Росбалт.

Где дешевле всего?

Если бюджет ограничен, забудьте про центр. Самый выгодный вариант сейчас — Красногвардейский район. Здесь однушку или студию можно снять в среднем за 28,5 тысяч рублей.

Следом идут:

  • Красносельский район: около 31,8 тысяч.
  • Кировский район: примерно 35,4 тысячи.
  • Невский и Приморский: тут ценник колеблется от 37 до 38 тысяч рублей.

Центр — только для богатых

Для сравнения: в Петроградском районе за ту же однушку придется выложить 62 тысячи рублей. Это ровно в два раза дороже, чем на окраине. Жить на Петроградке престижно, но очень накладно для кошелька.

Сюрприз от «трешек»

Обычно в Петербурге все охотятся за студиями. Но в марте случился странный перекос. Цены на маленькие квартиры почти не изменились, а вот трехкомнатные резко подорожали.

Больше всего цены взлетели во Фрунзенском районе (+9,2%) — теперь «трешка» там стоит в районе 66 тысяч.

На Васильевском острове за три комнаты просят уже около 93 тысяч рублей. Эксперты связывают это с тем, что из-за дорогих кредитов на покупку жилья многие семьи решили просто снимать квартиры побольше.

Осторожно: дачные мошенники

Лето близко, и активизировались аферисты. Они выставляют объявления о сдаче сказочных домиков в Ленобласти по очень низким ценам.

Схема простая: красивые фото, «срочная аренда», просьба перевести задаток — и автор исчезает. Помните: если дом выглядит как дворец, а стоит копейки, скорее всего, его не существует.

Пара советов для тех, кто ищет жилье:

  1. Торгуйтесь. Если квартира сдается давно, хозяин может скинуть пару тысяч.
  2. Проверяйте документы. Всегда просите выписку из ЕГРН, чтобы убедиться, что перед вами реальный собственник.
  3. Не платите до просмотра. Никогда не переводите деньги «за бронь» или за «просмотр без очереди».

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге начали отключать воду.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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