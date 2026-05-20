Одна Петроградка по цене двух Красногвардеек: где в Петербурге искать дешевое жилье

Собрались переезжать или ищете первую квартиру в Петербурге? Цены на аренду сейчас кусаются, но аналитики из BN.ru выяснили, где еще остались адекватные варианты, пишет Росбалт.
Где дешевле всего?
Если бюджет ограничен, забудьте про центр. Самый выгодный вариант сейчас — Красногвардейский район. Здесь однушку или студию можно снять в среднем за 28,5 тысяч рублей.
Следом идут:
- Красносельский район: около 31,8 тысяч.
- Кировский район: примерно 35,4 тысячи.
- Невский и Приморский: тут ценник колеблется от 37 до 38 тысяч рублей.
Центр — только для богатых
Для сравнения: в Петроградском районе за ту же однушку придется выложить 62 тысячи рублей. Это ровно в два раза дороже, чем на окраине. Жить на Петроградке престижно, но очень накладно для кошелька.
Сюрприз от «трешек»
Обычно в Петербурге все охотятся за студиями. Но в марте случился странный перекос. Цены на маленькие квартиры почти не изменились, а вот трехкомнатные резко подорожали.
Больше всего цены взлетели во Фрунзенском районе (+9,2%) — теперь «трешка» там стоит в районе 66 тысяч.
На Васильевском острове за три комнаты просят уже около 93 тысяч рублей. Эксперты связывают это с тем, что из-за дорогих кредитов на покупку жилья многие семьи решили просто снимать квартиры побольше.
Осторожно: дачные мошенники
Лето близко, и активизировались аферисты. Они выставляют объявления о сдаче сказочных домиков в Ленобласти по очень низким ценам.
Схема простая: красивые фото, «срочная аренда», просьба перевести задаток — и автор исчезает. Помните: если дом выглядит как дворец, а стоит копейки, скорее всего, его не существует.
Пара советов для тех, кто ищет жилье:
- Торгуйтесь. Если квартира сдается давно, хозяин может скинуть пару тысяч.
- Проверяйте документы. Всегда просите выписку из ЕГРН, чтобы убедиться, что перед вами реальный собственник.
- Не платите до просмотра. Никогда не переводите деньги «за бронь» или за «просмотр без очереди».
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