«Можно еще стоимость парковки поднять»: Петербург обогнал Осло и Ричмонд в рейтинге богатейших городов, но горожане не рады

Обнародован рейтинг 300 богатейших городов мира, основываясь на валовом внутреннем продукте (ВВП). Картина мировых финансовых центров претерпела изменения — Токио занял первую строчку с внушительным показателем в 2,55 триллиона долларов.
Японская столица опередила даже агломерацию Нью-Йорка, чей ВВП составил 2,49 триллиона долларов. В тройку лидеров уверенно вошел Лос-Анджелес — 1,62 триллиона.
Далее следуют Лондон, Сеул, Париж, Чикаго, Осака, Сан-Франциско и Шанхай. Примечательно, что первые десять городов, согласно исследованию, аккумулируют около трети всего мирового ВВП.
Российские позиции и северный парадокс
Российские мегаполисы также представлены в рейтинге. Москва заняла 17-е место, демонстрируя ВВП в 0,976 триллиона долларов. Однако истинным сюрпризом стало положение Санкт-Петербурга — 165-я позиция.
Судя по цифрам, Северная столица оказалась экономически мощнее, чем Ричмонд (0,306 триллиона долларов), Сантьяго (0,291 триллиона) и даже Осло (0,267 триллиона).
Эти данные вызвали бурную реакцию среди горожан, которые сомневаются в корректности отображения уровня жизни.
В комментариях звучат едкие замечания о том, насколько эти макроэкономические показатели соотносятся с реалиями повседневной жизни.
«Живут ли Петербуржцы как в Ричмонде или Осло? Риторический вопрос», — задается один из пользователей.
Другой иронизирует:
«Круто … Можно ещё стоимость парковки поднять».
Вопросы к методологии: миллиарды против подушевого ВВП
Обсуждение в социальных сетях быстро свелось к сомнениям в методике расчета. Пользователи указывают на огромную разницу в населении между городами-соседями по рейтингу.
«Осло 700тыс населения Спб 5,5млн», — отмечается в одном из комментариев.
Другой пользователь переводит ВВП Санкт-Петербурга на душу населения:
«может, все-таки речь идет про 307 миллиардов, а не миллионов? А то если на 5 млн чел. разделить, получится, что у нас подушевой ВВП 60 баксов…»
Скептики также связывают внезапный рост экономических показателей с конкретными событиями:
«Какие только экономические награды не берет Питер после переезда Газпрома в башню, чудеса, действительно, да и только».
Вопросы остаются и по другим аспектам:
«Точно по ВВП считали рейтинг? Не по стоимости парковок и проезда в общественном транспорте?»
«Можно еще по количеству парадных на душу населения посчитать, так вообще первое будет».
Впрочем, сравнения с уровнем жизни в Скандинавии явно не в пользу российских реалий:
«Вот бы ещё зп у питерского учителя и врача была бы как в Осло».
Рейтинг остается интересным ориентиром, но для горожан он, судя по всему, лишь повод для сарказма относительно разрыва между статистикой и зарплатной ведомостью.