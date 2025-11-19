Городовой / Город / «Можно еще стоимость парковки поднять»: Петербург обогнал Осло и Ричмонд в рейтинге богатейших городов, но горожане не рады
Адмиралтейская и Арсенальная нервно курят в сторонке: вот где земля поглощает целые высотки Общество
Проезд за мелочь: какая льгота в 2025‑м досталась петербуржцам Город
Гастрономический «Реверс» Петра: чем Кукуй кормил будущего Императора Общество
Неожиданный поворот: Набиуллина признала — в охоте на мошенников Центробанк зашёл слишком далеко Город
Петербург под белой пудрой: центр города припорошило на 3–5 сантиметров Город
«Можно еще стоимость парковки поднять»: Петербург обогнал Осло и Ричмонд в рейтинге богатейших городов, но горожане не рады

Опубликовано: 19 ноября 2025 09:30
Город
«Можно еще стоимость парковки поднять»: Петербург обогнал Осло и Ричмонд в рейтинге богатейших городов, но горожане не рады
globallookpress/Aleksey Smyshlyaev

Почему высокий ВВП не ощущается в кармане?

Обнародован рейтинг 300 богатейших городов мира, основываясь на валовом внутреннем продукте (ВВП). Картина мировых финансовых центров претерпела изменения — Токио занял первую строчку с внушительным показателем в 2,55 триллиона долларов.

Японская столица опередила даже агломерацию Нью-Йорка, чей ВВП составил 2,49 триллиона долларов. В тройку лидеров уверенно вошел Лос-Анджелес — 1,62 триллиона.

Далее следуют Лондон, Сеул, Париж, Чикаго, Осака, Сан-Франциско и Шанхай. Примечательно, что первые десять городов, согласно исследованию, аккумулируют около трети всего мирового ВВП.

Российские позиции и северный парадокс

Российские мегаполисы также представлены в рейтинге. Москва заняла 17-е место, демонстрируя ВВП в 0,976 триллиона долларов. Однако истинным сюрпризом стало положение Санкт-Петербурга — 165-я позиция.

Судя по цифрам, Северная столица оказалась экономически мощнее, чем Ричмонд (0,306 триллиона долларов), Сантьяго (0,291 триллиона) и даже Осло (0,267 триллиона).

Эти данные вызвали бурную реакцию среди горожан, которые сомневаются в корректности отображения уровня жизни.

В комментариях звучат едкие замечания о том, насколько эти макроэкономические показатели соотносятся с реалиями повседневной жизни.

«Живут ли Петербуржцы как в Ричмонде или Осло? Риторический вопрос», — задается один из пользователей.

Другой иронизирует:

«Круто … Можно ещё стоимость парковки поднять».

Вопросы к методологии: миллиарды против подушевого ВВП

Обсуждение в социальных сетях быстро свелось к сомнениям в методике расчета. Пользователи указывают на огромную разницу в населении между городами-соседями по рейтингу.

«Осло 700тыс населения Спб 5,5млн», — отмечается в одном из комментариев.

Другой пользователь переводит ВВП Санкт-Петербурга на душу населения:

«может, все-таки речь идет про 307 миллиардов, а не миллионов? А то если на 5 млн чел. разделить, получится, что у нас подушевой ВВП 60 баксов…»

Скептики также связывают внезапный рост экономических показателей с конкретными событиями:

«Какие только экономические награды не берет Питер после переезда Газпрома в башню, чудеса, действительно, да и только».

Вопросы остаются и по другим аспектам:

«Точно по ВВП считали рейтинг? Не по стоимости парковок и проезда в общественном транспорте?»

«Можно еще по количеству парадных на душу населения посчитать, так вообще первое будет».

Впрочем, сравнения с уровнем жизни в Скандинавии явно не в пользу российских реалий:

«Вот бы ещё зп у питерского учителя и врача была бы как в Осло».

Рейтинг остается интересным ориентиром, но для горожан он, судя по всему, лишь повод для сарказма относительно разрыва между статистикой и зарплатной ведомостью.

Автор:
Ксения Пронина
Город
