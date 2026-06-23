Муравьев и тлю больше не травлю химией: вешаю вату на кусты и сплю спокойно – совет агронома Давыдовой

Тля и муравьи являются одними из наиболее распространённых вредителей садовых и огородных культур. Их присутствие на насаждениях может привести к значительному снижению их жизнеспособности.
Почему бороться с вредителями – сложно
Борьба с вредителями представляет определённые сложности, поскольку уничтоженные колонии быстро восстанавливаются. Кроме того, использование высокотоксичных химических средств на культурных растениях не всегда является оптимальным решением.
Агроном Ксения Давыдова предложила эффективный барьерный метод борьбы с этими насекомыми. Для его реализации потребуется синтепон, используемый для наполнения подушек, или медицинская вата.
Барьер своими руками
Материал следует разместить вокруг кустов или аккуратно обмотать им стволы растений. Это создаст физический барьер, через который насекомые не смогут проникнуть, что вынудит их покинуть насаждения.
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