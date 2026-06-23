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Российские локации, которые нужно посетить каждому: заменят любые популярные курорты - здесь красиво, тихо и дешево

Опубликовано: 23 июня 2026 16:01
 Проверено редакцией
Российские локации, которые нужно посетить каждому: заменят любые популярные курорты - здесь красиво, тихо и дешево
Российские локации, которые нужно посетить каждому: заменят любые популярные курорты - здесь красиво, тихо и дешево
Legion-Media
Куда поехать этим летом

Россияне привыкли ехать летом на черноморские курорты, в Карелию, Адыгею и прочие популярные направления. Там всегда много туристов, из-за чего отдых сложно назвать комфортным. Но на территории России есть и другие места, в которых точно стоит побывать каждому.

Хакасия

Это направление станет прекрасной альтернативой Кавказу или Горному Алтаю. Отправляйтесь в заповедник “Хакасский”, где можно насладиться горными тропами, тайгой, водопадами, альпийскими лугами, озерами. Стоит взглянуть и на крупнейшую в России Саяно-Шушенскую ГЭС со стороны.

Бурятия

Республика, которая находится в Восточной Сибири, только набирает популярность. Обязательно сходите в поход по Восточным Саянам, отдохните на озере Байкал, познакомьтесь с буддийской культурой. Недалеко от Улан-Удэ находится этнокомплекс “Степной кочевник”, где можно переночевать в юрте, посетить мастер-классы.

Башкирия

Большой популярностью здесь пользуется активный отдых. Отправляйтесь в походы по экотропам парка “Башкирия”, спуститесь в карстовую пещеру Шульган-Таш. Самые смелые могут отправиться по рекам Юрюзань, Нугуш и Белая. Здесь получится сплавляться, купаться, загорать, ловить рыбу.

Саратовская область

“За комфортным пляжным отдыхом не обязательно ехать на переполненные черноморские курорты, ведь живописный песчаный берег есть и на берегу Волги в Саратовской области. Летом здесь можно купаться, загорать, рыбачить и пробовать морские активности: от прогулки на катерах и яхтинга до сапбординга и вейк-сёрфинга. Пляжи с мягким песком есть вблизи Саратова и Энгельса”, - сообщает портал “Яндекс-Путешествия”.

Опыт автора

“Я отдыхала в Саратовской области и осталась под большим впечатлением. Здесь созданы все условия для купания и пляжного отдыха. Из-за близкого нахождения с водой жара переносится проще. Постараюсь этим летом вновь посетить эту область”, - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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