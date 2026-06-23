Всего +15 и «блокада» из облаков: среда в Петербурге попытается переспорить лето

Уже в четверг в Петербурге станет теплее.

Погода в Петербурге — дама капризная. Вроде бы на календаре июнь, а на картах всё выглядит спокойно, но завтра город ждет небольшое испытание.

Среда станет самым холодным днем на этой неделе, рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Если планируете долгую прогулку, лучше прихватите ветровку.

Почему так зябко?

Причина проста: к городу идет дождь. Вместе с ним небо затянет плотными облаками, а западный ветер добавит прохлады. Солнце просто не сможет пробиться сквозь эту завесу и прогреть воздух.

В итоге столбики термометров замрут на отметке +15…+17 градусов. Для середины июня это, конечно, маловато.

Бывало и хуже: заглянем в историю

Интересно, что нынешнее похолодание — далеко не предел.

Самый суровый июнь выдался в 1949 году . Тогда днем было всего +9,8 градуса . Настоящая осень в разгаре лета!

. Тогда днем было всего . Настоящая осень в разгаре лета! В нашем веке тоже были «сюрпризы». Например, в 2014 году воздух прогрелся лишь до +14,7.

Кстати, июнь в Петербурге считается одним из самых непредсказуемых месяцев из-за близости залива. Вода еще не прогрелась, поэтому любой ветер с моря сразу «сдувает» всё летнее тепло.

Хорошие новости

Не спешите расстраиваться и прятать летние вещи далеко в шкаф. Это похолодание — временное. Скорее всего, более низких температур в этом месяце мы уже не увидим.

Самым холодным днем июня пока остается 1-е число, когда было всего +15,5 градуса.

Уже в четверг ситуация начнет исправляться. В город вернется тепло — до +18…+20 градусов. Да, возможен короткий дождь, но солнце будет выглядывать чаще, и дышать станет приятнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что завтра приятные +21° в Петербурге сменятся на зябкие +16°.