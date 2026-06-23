Последний сухой вечер: синоптик объяснил, почему завтра приятные +21° в Петербурге сменятся на зябкие +16°

Сегодня в Петербурге редкая удача — дожди взяли паузу. На город «наполз» гребень антициклона с юго-запада. Он разогнал тучи и принес сухую, спокойную погоду.
Что на градуснике?
В городе сегодня очень комфортно: +19…+21°. В Ленинградской области разброс чуть больше — от +17 до +22°, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Солнце будет периодически прятаться за облаками, но зонтик точно не пригодится.
Ветер и давление
Ветер дует с запада, умеренный — 4–9 метров в секунду. Это приятный бриз, а не сбивающий с ног поток. Атмосферное давление немного выше нормы — 762 мм рт. ст. Это значит, что небо останется чистым большую часть дня.
Завтра всё изменится
Среда напомнит нам, где мы живем. Завтра в город вернутся дожди. Температура упадет до +16…+18°, а ночью будет совсем зябко — около +12°.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург повторяет сценарий прошлой недели.