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Последний сухой вечер: синоптик объяснил, почему завтра приятные +21° в Петербурге сменятся на зябкие +16°

Опубликовано: 23 июня 2026 09:14
 Проверено редакцией
Последний сухой вечер: синоптик объяснил, почему завтра приятные +21° в Петербурге сменятся на зябкие +16°
Последний сухой вечер: синоптик объяснил, почему завтра приятные +21° в Петербурге сменятся на зябкие +16°
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Сегодня петербуржцев еще порадует солнце.

Сегодня в Петербурге редкая удача — дожди взяли паузу. На город «наполз» гребень антициклона с юго-запада. Он разогнал тучи и принес сухую, спокойную погоду.

Что на градуснике?

В городе сегодня очень комфортно: +19…+21°. В Ленинградской области разброс чуть больше — от +17 до +22°, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Солнце будет периодически прятаться за облаками, но зонтик точно не пригодится.

Ветер и давление

Ветер дует с запада, умеренный — 4–9 метров в секунду. Это приятный бриз, а не сбивающий с ног поток. Атмосферное давление немного выше нормы — 762 мм рт. ст. Это значит, что небо останется чистым большую часть дня.

Завтра всё изменится

Среда напомнит нам, где мы живем. Завтра в город вернутся дожди. Температура упадет до +16…+18°, а ночью будет совсем зябко — около +12°.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург повторяет сценарий прошлой недели.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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