Городовой / Новости Петербурга / Погодное дежавю: Петербург повторяет сценарий прошлой недели с финалом в +27 градусов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
6 домашних дел, которые я до сих пор делаю через силу - и даже не стыдно Полезное
В Петербурге воссоздают легендарный «Зал Победы» и блокадные улицы в тихих двориках Новости Петербурга
Завтрак за 10 минут: хрустящие рулетики за секунды — из обычного хлеба получается шедевр Полезное
7 минут ожидания и минус 3 полосы: дорожные работы могут изменить планы петербуржцев Новости Петербурга
Меркурий закружит в бешеном танце: этот знак получит щедрые подарки Судьбы — жизнь заиграет новыми красками Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Погодное дежавю: Петербург повторяет сценарий прошлой недели с финалом в +27 градусов

Опубликовано: 22 июня 2026 13:25
 Проверено редакцией
Погодное дежавю: Петербург повторяет сценарий прошлой недели с финалом в +27 градусов
Погодное дежавю: Петербург повторяет сценарий прошлой недели с финалом в +27 градусов
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Уже завтра в городе станет свежее. 

Рабочая неделя в Петербурге началась по-королевски. На небе ни облачка, а столбики термометров уверенно ползут к отметке +25 градусов.

Это отличное время, чтобы пообедать на летней веранде или прогуляться в парке. Давление пока чуть выше нормы, так что самочувствие должно быть в порядке.

Средина недели: время достать зонты

Наслаждаемся жарой, пока есть возможность, потому что со вторника погода начнет капризничать. Как рассказал в своем телеграм-канале синоптик Александр Колесов, температура опустится до +20, а в среду станет еще прохладнее — около +16…+18 градусов.

Через город пройдут атмосферные фронты. Ожидаются кратковременные дожди, а давление упадет ниже нормы. По сути, нас ждет повторение прошлой недели: короткий «провал» в осень посреди лета.

Вторая половина недели: курс на потепление

Долго мерзнуть не придется. Уже с четверга тучи начнут рассеиваться, а воздух снова прогреется до приятных +20. Если дожди и будут, то совсем символические. Гулять по набережным станет комфортно, сильного ветра не обещают.

Выходные: возвращение жары

К субботе в регион заглянет антициклон и разгонит остатки облаков. В выходные Петербург снова накроет волна тепла. Температура подскочит до +25…+27 градусов.

Это будет идеальное время для поездок на залив или отдыха на озерах.

Полезно знать: советы для горожан

  • Белые ночи: сейчас в Питере самый разгар сезона белых ночей. Светло почти круглые сутки, поэтому, если плохо спите, плотные шторы — ваш лучший друг.
  • Ультрафиолет: солнце сейчас очень активное. Даже при +20 можно легко обгореть за полчаса. Не забывайте про солнцезащитный крем, если планируете долго быть на улице.
  • Влажность: в Петербурге высокая влажность, поэтому +25 у нас ощущаются как все +30 в сухом климате. Пейте больше простой воды.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Северной столице ожидается похолодание.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью