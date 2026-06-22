Погодное дежавю: Петербург повторяет сценарий прошлой недели с финалом в +27 градусов

Рабочая неделя в Петербурге началась по-королевски. На небе ни облачка, а столбики термометров уверенно ползут к отметке +25 градусов.
Это отличное время, чтобы пообедать на летней веранде или прогуляться в парке. Давление пока чуть выше нормы, так что самочувствие должно быть в порядке.
Средина недели: время достать зонты
Наслаждаемся жарой, пока есть возможность, потому что со вторника погода начнет капризничать. Как рассказал в своем телеграм-канале синоптик Александр Колесов, температура опустится до +20, а в среду станет еще прохладнее — около +16…+18 градусов.
Через город пройдут атмосферные фронты. Ожидаются кратковременные дожди, а давление упадет ниже нормы. По сути, нас ждет повторение прошлой недели: короткий «провал» в осень посреди лета.
Вторая половина недели: курс на потепление
Долго мерзнуть не придется. Уже с четверга тучи начнут рассеиваться, а воздух снова прогреется до приятных +20. Если дожди и будут, то совсем символические. Гулять по набережным станет комфортно, сильного ветра не обещают.
Выходные: возвращение жары
К субботе в регион заглянет антициклон и разгонит остатки облаков. В выходные Петербург снова накроет волна тепла. Температура подскочит до +25…+27 градусов.
Это будет идеальное время для поездок на залив или отдыха на озерах.
Полезно знать: советы для горожан
- Белые ночи: сейчас в Питере самый разгар сезона белых ночей. Светло почти круглые сутки, поэтому, если плохо спите, плотные шторы — ваш лучший друг.
- Ультрафиолет: солнце сейчас очень активное. Даже при +20 можно легко обгореть за полчаса. Не забывайте про солнцезащитный крем, если планируете долго быть на улице.
- Влажность: в Петербурге высокая влажность, поэтому +25 у нас ощущаются как все +30 в сухом климате. Пейте больше простой воды.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Северной столице ожидается похолодание.