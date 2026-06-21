Синоптики обещают «мягкое» похолодание: рабочая неделя начнется с гроз

После жаркой погоды вновь станет прохладнее.

В Петербурге меняется погода. С запада к городу подбирается холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой облака и дожди.

Небо будет то хмуриться, то проясняться. Если планируете гулять, лучше захватите зонт — дожди будут короткими, но могут застать врасплох.

Что с температурой?

Как сообщает ведущий специалист центра "Фобос", несмотря на название «холодный фронт», на улице все еще очень приятно.

Сегодня в городе +25…+27 градусов. В Ленинградской области разброс чуть больше: от +23 до +28 градусов. Ветер дует с юго-запада, он довольно бодрый — до 10 метров в секунду.

Кстати, такой «холодный» фронт часто не приносит резкого холода. Он просто вытесняет душный воздух, делая атмосферу более свежей и пригодной для дыхания.

Грозы и давление

Местами могут прогреметь грозы. Атмосферное давление сейчас чуть выше нормы — 762 мм рт. ст., но оно понемногу падает. Метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему самочувствию.

Интересный факт: июнь в Петербурге — один из самых непредсказуемых месяцев. В это время часто сталкиваются потоки арктического холода и тропического тепла, из-за чего и случаются такие резкие перемены с грозами.

Планы на понедельник

Рабочая неделя начнется в похожем режиме. В понедельник возможны небольшие дожди и грозы. Ночью будет около +15, а днем станет чуть свежее, чем сегодня — около +23…+25 градусов.

Это идеальная летняя погода: уже не жарко, но всё еще очень тепло.

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