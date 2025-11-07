Музыка на паузе: рейд по уличным артистам в Петербурге показал сколько «фальшивых нот» записали в культурной столице

В Санкт-Петербурге состоялись проверки точек, где выступают уличные музыканты и проходят сходные мероприятия. Ключевой задачей этих мероприятий стало выявление нарушений городского закона при публичных представлениях.
В процессе рейдов было оформлено 23 протокола по фактам административных проступков. Инспекции в основном проходили на популярных среди жителей и гостей города улицах, где наблюдалась наибольшая концентрация публики.
Особое внимание уделялось вопросам допустимого уровня громкости и проверке наличия разрешительных документов на проведение выступлений, сообщает Neva.Today.
В тех случаях, когда музыканты выступали без необходимого правового основания, сотрудники изымали использовавшиеся инструменты и аппаратуру в качестве временной меры.
Такой формат контрольных мероприятий проводится регулярно, отмечают в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.