Городовой / Город / Музыка на паузе: рейд по уличным артистам в Петербурге показал сколько «фальшивых нот» записали в культурной столице
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
От реки до ручья: «Водоканал» начал чистить Охту и Муринский ручей Город
Дом на курьих ножках в Петербурге, только без Бабы-Яги: странное наследие советского брутализма Город
«Доминируют насыщенные шоколадные»: какой маникюр сейчас в тренде Общество
Колпино получит тактовые электрички лишь вслед за пуском ВСМ Петербург—Москва Город
Под каскадами Петергофа — тайный мир фонтанов, куда не заходят туристы Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Музыка на паузе: рейд по уличным артистам в Петербурге показал сколько «фальшивых нот» записали в культурной столице

Опубликовано: 7 ноября 2025 14:30
Музыка на паузе: рейд по уличным артистам в Петербурге показал сколько «фальшивых нот» записали в культурной столице
Музыка на паузе: рейд по уличным артистам в Петербурге показал сколько «фальшивых нот» записали в культурной столице
Городовой ру

В Санкт-Петербурге во время рейдов на уличных музыкантов было составлено 23 протокола.

В Санкт-Петербурге состоялись проверки точек, где выступают уличные музыканты и проходят сходные мероприятия. Ключевой задачей этих мероприятий стало выявление нарушений городского закона при публичных представлениях.

В процессе рейдов было оформлено 23 протокола по фактам административных проступков. Инспекции в основном проходили на популярных среди жителей и гостей города улицах, где наблюдалась наибольшая концентрация публики.

Особое внимание уделялось вопросам допустимого уровня громкости и проверке наличия разрешительных документов на проведение выступлений, сообщает Neva.Today.

В тех случаях, когда музыканты выступали без необходимого правового основания, сотрудники изымали использовавшиеся инструменты и аппаратуру в качестве временной меры.

Такой формат контрольных мероприятий проводится регулярно, отмечают в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью