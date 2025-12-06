На булочки — 10 миллионов рублей: крупная сеть ресторанов наладит в Петербурге выпуск выпечки

Компания «Теремок» намерена создать собственное производство хлебобулочных изделий для своих ресторанов в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил на публичном мероприятии Виталий Свидовский, который занимает пост директора и является одним из учредителей фирмы.

По его словам, запуск планируется в Приморском районе города, а сумма вложений составит 10 миллионов рублей, сообщают «Ведомости».

На новой линии будут готовить небольшого формата хлебобулочную продукцию — к ним отнесут круасаны, различные слойки, а также булочки для сандвичей. Свидовский отдельно подчеркнул, что первым этапом реализации станет выпуск булочек по собственному рецепту.

Изделия будут предназначены исключительно для сети ресторанов самого предприятия.

Завод разместится в Приморском районе, где уже работает производственно-логистический центр «Теремка».

Компания уточнила, что помимо вложений в запуск, на приобретение дополнительного оборудования для дооснащения ресторанов предусмотрено ещё 1,3 миллиона рублей.

Предполагается, что часть продуктов предварительно заморозят, а доводить до готовности их будут непосредственно на местах.

Распределение свежей выпечки начнется с нескольких точек — первой станет недавно открытая площадка в фудмолле BackYard, а вскоре к ней добавится ресторан на проспекте Маршала Жукова, где после реконструкции завершится подготовка к приёму продукции нового цеха.

