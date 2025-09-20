Городовой / Общество / На досках нашли «дворец» за 1,77 млрд: безумие или реальность петербургского рынка недвижимости?
На досках нашли «дворец» за 1,77 млрд: безумие или реальность петербургского рынка недвижимости?

Опубликовано: 20 сентября 2025 23:30
продажа квартиры
На досках нашли «дворец» за 1,77 млрд: безумие или реальность петербургского рынка недвижимости?
Фото: Городовой.ру

Может ли квартира стоить огромное состояние?

На улице Чайковского выставили на продажу объект, который сложно назвать квартирой — это полноценный особняк площадью более тысячи квадратных метров.

Парадные залы, библиотека, музыкальная комната, винный погреб и даже конференц-зал. Цена — 1,77 млрд рублей, или почти 2 миллиона за квадрат.

«Городовой» спросил президента компании «Коллегия Риэлторов» Елену Ковалерову-Павловскую, оправдана ли такая сумма:

«Два миллиона за квадратный метр? Первая реакция всегда — недоумение. Но за этой ценой скрывается не просто метраж, а целая философия исключительности.

Давайте разберемся, что на самом деле стоит за этими цифрами и почему такой рынок существует.

Первое и главное, что нужно понять: объекты такого уровня категорически неправильно называть "квартирами". Речь идет об особняках и резиденциях, расположенных в самом сердце исторического Петербурга — на Крестовском острове Петроградской стороны, Английской набережной в окружении легендарных дворцов».

Эксперт объясняет, что это штучный товар:

  • чаще всего речь идёт о памятниках архитектуры, отреставрированных с идеальной точностью;
  • земля в этих локациях сама по себе стоит состояние — в центре Петербурга её больше не производят;
  • такие объекты покупают не для жизни, а ради принадлежности к кругу избранных.

Но у этого рынка свои законы. Предложений много, а покупателей мало. Причины простые:

  • уходит эпоха показной роскоши 90-х;
  • новое поколение состоятельных людей живёт между странами и не хочет «замораживать» капитал в громоздких активах;
  • содержание таких особняков стоит дорого, а спрос постепенно снижается.

Сегодняшний покупатель — это ценитель. Он покупает историю, а не квадратные метры. Для кого-то это репрезентативная резиденция, для кого-то вложение в культурный код города. Эти объекты не продаются быстро — это всегда поиск своего человека.

Цена в 1,77 млрд рублей — это не про жильё. Это про право владеть частью Петербурга.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
