На новогодних каникулах — в Петербург: россияне сделали свой выбор

Жители России всё чаще выбирают Петербург как место для зимних каникул. Второе место по популярности занимает столица, куда также традиционно приезжают много гостей во время новогодних праздников.
Об этом РИА Новости сообщил Алексан Мкртчян, заместитель председателя ассоциации «Альянс туристических агентств».
Кроме двух крупнейших городов страны, среди лидеров оказались и самые известные горнолыжные курорты. Россияне планируют отправиться на отдых в «Красную поляну», «Архыз», «Домбай», «Приэльбрусье», «Шерегеш», «Манжерок», а также в Апатиты.
Курорты Сочи, Крым, Геленджик и Анапа также сохраняют востребованность, хотя туда едут в основном ради свежего морского воздуха.
В пятёрку направлений, которые пользуются наибольшим спросом, входят ещё Казань, Калининград, Байкал и Алтай. Мкртчян отметил, что туристы зимой предпочитают эти регионы для спокойного отдыха и знакомства с природой. Купальный сезон зимой не актуален, однако путешественники ценят возможность прогуляться у моря.
Ранее жители России уже проявляли большой интерес к Петербургу во время ноябрьских выходных. По представленным данным, на этот период посещение города планировали 33% отечественных туристов.
Северная столица остаётся одним из самых привлекательных вариантов для внутреннего туризма.