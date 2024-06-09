Накрученные отзывы и толпы туристов: почему не стоит ехать в Дагестан

Отдых там уже не тот, что прежде.

Популярность Дагестана как туристического направления стремительно растет. Однако те туристы, которые еще пять лет назад были от него в восторге, сегодня зарекаются ездить в республику. И вот почему.

Толпы туристов

Если прежде путешественники могли наслаждаться местными красотами в гордом одиночестве, то сегодня даже к природным достопримечательностям стало сложнее пробиться. Чтобы не столкнуться с туристическими группами, приходится подгадывать время для посещения.

Для сравнения: в 2015 году республику посещало всего около 300 тысяч человек, а в 2023 году число визитеров достигло 1,75 миллиона. Вполне вероятно, что в 2024 году цифра станет еще более внушительной.

«В Гамсутле вы будете пробираться спина к спине по улочкам горного аула словно в час пик московского метро», — пишет разочарованный в Дагестане путешественник.

Источник фото: Legion-Media

Из-за резко выросшего турпотока на популярных локациях можно встретить горы мусора. В основном его оставляют приезжие.

Неквалифицированные гиды

Наплыв отдыхающих привел к тому, что в Дагестане каждый второй стал гидом. И не все новоиспеченные экскурсоводы действительно знают, о чем говорят.

«Туристы спрашивают у гида, что там за горный хребет и какая высота... Он не раздумывая выдает какую-то ерунду в ответ, я же с трудом сдерживаю улыбку», — отмечает тревел-блогер.

Хамство

Местные жители, судя по всему, тоже подустали от нескончаемого потока туристов. Былое гостеприимство уже готовы предложить немногие.

«Стало ощутимо больше мелкого бытового хамства. Мне очень не привычно видеть такое в Дагестане», — сетует россиянин.

Источник фото: Legion-Media

Высокие цены

Повышение цен затронуло как гостиницы, так и кафе. За ночь в гостиницах Гуниба или неподалеку Сулакского каньона придется отдать 7–9 тысяч рублей. А средний чек в заведениях общепита составляет 500–600 на человека. Причем у многих из них, по словам тревел-блогера, накрученные отзывы. В то же время качество подаваемых блюд снизилось.

«Могу сказать, что Дагестан окончательно "сломался". Хотя многие годы это был один из моих самых любимых регионов страны», — с грустью сообщает путешественник в своем Дзен-канале «Жизнь в движении».

Источник фото: Legion-Media

Читайте также:

Источник фото: Legion-Media