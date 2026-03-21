Народные приметы на 22 марта - день "Сороки": что укажет на холодное и дождливое лето в 2026 году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Народные приметы на 22 марта - день "Сороки": что укажет на холодное и дождливое лето в 2026 году

Опубликовано: 21 марта 2026 19:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
Какие приметы покажут погоду на лето

В древности люди очень трепетно относились к суевериям и приметам, так как по некоторым признакам они могли определить погоду, точные даты посева, высадки и сбора урожая. Определенные запреты позволяли уберечься от неприятностей.

22 марта на территории Древней Руси чтили память 40 мучеников из Каппадокии, которые были подвергнуты пыткам из-за отказа приносить жертву языческим богам. Этот день называют «Сороки». Именно 22 марта нужно прислушиваться к погодным приметам, так как они имеют высокую точность.

Народные приметы на 22 марта:

  • Если на улице наблюдается теплая погода, то лето будет таким же.
  • Появление теплого ветра предвещает дождливое лето.
  • Морозная ночь в этот день указывает на возможность получения хорошего урожая в летний период.
  • Раскаты грома над лесом указывали на холодное лето, которое приведет к голоду.
  • Появление снега – к поздней весне и лету.
  • Купание воробьев в песке прогнозирует жаркое лето.

Что можно делать:

Считалось, что хорошую погоду на весну или лето можно привлечь именно в этот день. Раньше девушки намеренно напевали песни о весне, а также выпекали пирожки в виде жаворонков.

22 марта верующие вспоминали своих близких, которые уже умерли. Они заказывали молебны в церкви и посещали кладбище.

Что нельзя делать:

  • Наводить порядок в доме, так как это поможет прогнать благополучие из семьи.
  • Украшать стол белой скатертью, иначе можно повестись на уловки обманщиков, сообщает «Погода Mail».
  • Девушкам не стоит носить украшения и наряды, которые имеют блеск. Сороки могли отобрать удачу.

Ранее портал «Городовой» рассказал, на какие народные приметы стоит обратить внимание на майских праздниках.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью