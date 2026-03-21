Народные приметы на 22 марта - день "Сороки": что укажет на холодное и дождливое лето в 2026 году

В древности люди очень трепетно относились к суевериям и приметам, так как по некоторым признакам они могли определить погоду, точные даты посева, высадки и сбора урожая. Определенные запреты позволяли уберечься от неприятностей.
22 марта на территории Древней Руси чтили память 40 мучеников из Каппадокии, которые были подвергнуты пыткам из-за отказа приносить жертву языческим богам. Этот день называют «Сороки». Именно 22 марта нужно прислушиваться к погодным приметам, так как они имеют высокую точность.
Народные приметы на 22 марта:
- Если на улице наблюдается теплая погода, то лето будет таким же.
- Появление теплого ветра предвещает дождливое лето.
- Морозная ночь в этот день указывает на возможность получения хорошего урожая в летний период.
- Раскаты грома над лесом указывали на холодное лето, которое приведет к голоду.
- Появление снега – к поздней весне и лету.
- Купание воробьев в песке прогнозирует жаркое лето.
Что можно делать:
Считалось, что хорошую погоду на весну или лето можно привлечь именно в этот день. Раньше девушки намеренно напевали песни о весне, а также выпекали пирожки в виде жаворонков.
22 марта верующие вспоминали своих близких, которые уже умерли. Они заказывали молебны в церкви и посещали кладбище.
Что нельзя делать:
- Наводить порядок в доме, так как это поможет прогнать благополучие из семьи.
- Украшать стол белой скатертью, иначе можно повестись на уловки обманщиков, сообщает «Погода Mail».
- Девушкам не стоит носить украшения и наряды, которые имеют блеск. Сороки могли отобрать удачу.
