«И в ванной будет у вас грибок расти»: почему черная плесень на окнах — это только начало проблемы

Что становится причиной плесени и как от нее избавиться?

Замена старых деревянных окон на современные пластиковые — казалось бы, шаг к комфорту и уюту. Однако, нередко после такой модернизации в домах начинает появляться черная плесень и сыреть стены.

Генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук объяснила порталу «Городовой» причины проблемы.

«Нарушение технологии монтажа» — главная причина сырости

“Причина появления плесени на пластиковых окнах — это нарушение технологии монтажа”, — заявляет генеральный директор клининговой компании «Настенька».

По словам Анастасии Савчук, недостаточная герметизация монтажных швов позволяет влаге проникать внутрь конструкции, создавая “идеальную среду для роста грибка”.

Проблемы с утеплением, приводящие к промерзанию откосов и рам, также связаны с “монтажом”.

“И проблемы с вентиляцией”, — добавляет эксперт.

Если все окна и вентиляционные отверстия закрыты, избыточная влага накапливается, особенно зимой, когда холодные окна становятся “мостиком холода”, способствуя скоплению конденсата и, как следствие, образованию грибка.

Вершина айсберга: как бороться с плесенью глобально

“Внешняя вот эта плесень легко удаляется любыми хлорсодержащими средствами, такие как белизна, доместос”, — предлагает Анастасия Савчук.

Однако, она подчеркивает, что это лишь временное решение.

“К сожалению, это вас не избавит от плесени, которая внутри, в швах, вот в этой монтажной пене и так далее”.

Поэтому, чтобы действительно избавиться от проблемы, необходимо устранить первопричину.

“Сделать хорошую гидроизоляцию, сделать хорошее утепление рамы”.

Если плесень поразила штукатурку или бетон, требуются профессиональные строительные смеси от грибка.

“Нужно подойти к этому вопросу более глобально”, — призывает эксперт.

Вентиляция и контроль влажности — залог успеха

Ключевыми факторами в борьбе с плесенью являются не только правильный монтаж и гидроизоляция, но и поддержание оптимального микроклимата в помещении.

“Нужно, конечно же, сделать вентиляцию обязательно, но это в любых помещениях, иначе и в ванной будет у вас грибок расти везде”, — настаивает Савчук.

Идеальная влажность в квартире, по ее мнению, должна составлять 35-55%. Для контроля этого показателя можно использовать бытовой гигрометр.