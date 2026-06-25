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Нашёл рецепт спустя месяцы поисков: салат "Амелия" — готовлю на каждый праздник

Опубликовано: 25 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Нашёл рецепт спустя месяцы поисков: салат "Амелия" — готовлю на каждый праздник
Нашёл рецепт спустя месяцы поисков: салат "Амелия" — готовлю на каждый праздник
Городовой ру
Этот салат затмил даже оливье.

Все ингредиенты в этом салате идеально дополняют друг друга, создавая лёгкое, но при этом сытное блюдо, которое подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г,
  • маринованные шампиньоны — 200 г,
  • болгарский перец красный — 1 шт.,
  • яйца варёные — 3 шт.,
  • полутвёрдый сыр — 120 г,
  • майонез — 2-3 ст. л.,
  • чеснок — 1 зубчик,
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Куриное филе нарезаю небольшими кубиками или разбираю на волокна. Красный болгарский перец очищаю от семян и нарезаю аккуратной соломкой или небольшими брусочками.

Нашёл рецепт спустя месяцы поисков: салат "Амелия" — готовлю на каждый праздник - image 1
Нашёл рецепт спустя месяцы поисков: салат "Амелия" — готовлю на каждый праздник - image 1

Маринованные шампиньоны нарезаю тонкими пластинками. Если грибы небольшие, просто разрезаю их пополам. Варёные яйца нарезаю небольшими кусочками.

Сыр натираю на крупной тёрке. В глубокой миске соединяю курицу, грибы, перец, яйца и сыр. Чеснок пропускаю через пресс и смешиваю с майонезом.

Заправляю салат подготовленным соусом, при необходимости слегка подсаливаю и аккуратно перемешиваю.

Перед подачей убираю салат в холодильник на 20-30 минут, чтобы все вкусы хорошо соединились между собой.

Примерное время приготовления: 30 минут

Личный опыт

Заправку в этом салате можно поменять на более полезную. Я беру греческий йогурт и смешиваю его с паприкой и чесноком.

Ранее мы писали о том, как приготовить запечённые перцы с соусом.

Автор:
Александр Асташкин
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