Нашёл рецепт спустя месяцы поисков: салат "Амелия" — готовлю на каждый праздник

Все ингредиенты в этом салате идеально дополняют друг друга, создавая лёгкое, но при этом сытное блюдо, которое подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г,

маринованные шампиньоны — 200 г,

болгарский перец красный — 1 шт.,

яйца варёные — 3 шт.,

полутвёрдый сыр — 120 г,

майонез — 2-3 ст. л.,

чеснок — 1 зубчик,

соль — по вкусу.

Приготовление

Куриное филе нарезаю небольшими кубиками или разбираю на волокна. Красный болгарский перец очищаю от семян и нарезаю аккуратной соломкой или небольшими брусочками.

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Маринованные шампиньоны нарезаю тонкими пластинками. Если грибы небольшие, просто разрезаю их пополам. Варёные яйца нарезаю небольшими кусочками.

Сыр натираю на крупной тёрке. В глубокой миске соединяю курицу, грибы, перец, яйца и сыр. Чеснок пропускаю через пресс и смешиваю с майонезом.

Заправляю салат подготовленным соусом, при необходимости слегка подсаливаю и аккуратно перемешиваю.

Перед подачей убираю салат в холодильник на 20-30 минут, чтобы все вкусы хорошо соединились между собой.

Примерное время приготовления: 30 минут

Личный опыт

Заправку в этом салате можно поменять на более полезную. Я беру греческий йогурт и смешиваю его с паприкой и чесноком.

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