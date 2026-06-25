Нашёл рецепт спустя месяцы поисков: салат "Амелия" — готовлю на каждый праздник

Все ингредиенты в этом салате идеально дополняют друг друга, создавая лёгкое, но при этом сытное блюдо, которое подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г,
- маринованные шампиньоны — 200 г,
- болгарский перец красный — 1 шт.,
- яйца варёные — 3 шт.,
- полутвёрдый сыр — 120 г,
- майонез — 2-3 ст. л.,
- чеснок — 1 зубчик,
- соль — по вкусу.
Приготовление
Куриное филе нарезаю небольшими кубиками или разбираю на волокна. Красный болгарский перец очищаю от семян и нарезаю аккуратной соломкой или небольшими брусочками.
Маринованные шампиньоны нарезаю тонкими пластинками. Если грибы небольшие, просто разрезаю их пополам. Варёные яйца нарезаю небольшими кусочками.
Сыр натираю на крупной тёрке. В глубокой миске соединяю курицу, грибы, перец, яйца и сыр. Чеснок пропускаю через пресс и смешиваю с майонезом.
Заправляю салат подготовленным соусом, при необходимости слегка подсаливаю и аккуратно перемешиваю.
Перед подачей убираю салат в холодильник на 20-30 минут, чтобы все вкусы хорошо соединились между собой.
Примерное время приготовления: 30 минут
Личный опыт
Заправку в этом салате можно поменять на более полезную. Я беру греческий йогурт и смешиваю его с паприкой и чесноком.
Ранее мы писали о том, как приготовить запечённые перцы с соусом.