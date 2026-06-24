Запекаю перцы и подаю с этим соусом: настолько вкусно, что много никогда не бывает

Запечённый болгарский перец способен превратиться в настоящую звезду застолья.

В сочетании с нежным йогуртовым соусом, ароматным чесноком, свежей зеленью и орехами получается закуска, которая выглядит эффектно и исчезает с тарелки одной из первых.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Просто с Марией".

Ингредиенты:

болгарский перец — 4 шт.,

греческий йогурт — 200 г,

чеснок — 2-3 зубчика,

сухая аджика — по вкусу,

кинза или петрушка — небольшой пучок,

грецкие орехи — горсть.

Приготовление

Перцы мою и отправляю запекаться. В аэрогриле готовлю при температуре 180 градусов около 15 минут. Если используете духовку, запекайте до появления тёмных подпалин на кожице.

Запекаю перцы и подаю с этим соусом: настолько вкусно, что много никогда не бывает - image 1

После приготовления оставляю перцы на 5-10 минут под крышкой или в пакете. Благодаря этому кожица легко снимается.

Для соуса смешиваю греческий йогурт с сухой аджикой. Добавляю пропущенный через пресс чеснок и тщательно перемешиваю до однородности.

Зелень мелко нарезаю. Грецкие орехи измельчаю ножом до состояния крупной крошки.

Запечённые перцы очищаю от кожицы, удаляю семена и плодоножки. Нарезаю мякоть длинными полосками, сохраняя выделившийся сок.

На плоское блюдо выкладываю слой ароматного йогуртового соуса. Сверху красиво раскладываю полоски запечённого перца. Поливаю их соком, который остался после запекания.

Посыпаю закуску свежей зеленью и ореховой крошкой. Подавать можно сразу или дать блюду немного настояться в холодильнике — так вкус станет ещё более насыщенным.

Примерное время приготовления: 20 минут

Личный опыт

Я иногда добавляю к этой закуске брынзу. Получается солёно и вкусно.

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