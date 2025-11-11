Нашли слабое место диабета: учёные показали, как обуздать метаболический синдром

В лаборатории Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН разработан новый препарат, способный помочь при лечении метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа.
Как сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири», ученые заявили о создании молекулы, сочетающей производное фенилпропановой кислоты с терпеноидами.
Это соединение активирует определённые ядерные рецепторы, связанные с регуляцией обмена жиров и углеводов.
Основу препарата составляет известный компонент, к которому добавлены натуральные вещества из коры берёзы, хвойной смолы и эфирных масел.
По словам создателей, средство отличается тем, что его эффект накапливается с течением времени, что отличает его от большинства существующих препаратов для терапии диабета, действующих кратковременно.
Метаболический синдром представляет собой группу нарушений обмена веществ, при которых увеличивается опасность таких заболеваний, как сахарный диабет, атеросклероз и сердечно-сосудистая патология.
К признакам состояния относят избыточный вес, повышенное артериальное давление и проблемы с обменом жиров и сахаров.
Ранее стало известно, что в России создан первый в мире экспресс-тест для диагностики гепатита С.