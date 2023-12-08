Натрите терку этим продуктом: сыр больше не будет прилипать

Измельченный сыр — важный ингредиент многих блюд. Он нужен и для салатов, и для горячего, и для пиццы. Однако тереть продукт на терке — крайне утомительный процесс.

Деликатес постоянно прилипает к зубцам. В итоге стружка получается неровной, а посуду потом приходится долго и мучительно отмывать.

Впрочем, есть способ раз и навсегда забыть об этой проблеме. Понадобится немного сливочного масла.

Молочным продуктом следует смазать терку как снаружи, так и изнутри. В результате сыр перестанет прилипать к инструменту. Деликатес будет идеально измельчен, а утварь после использования потребуется лишь сполоснуть под проточной водой, пишет сайт «Вилкин».

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