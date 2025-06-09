Названо место, где звёздам российской сцены лучше не выступать: а ведь в нем ежедневно собираются сотни тысяч россиян

Но для артистов оно противопоказано.

Концерты популярных артистов в метрополитене — идея эффектная, но, как оказалось, неудачная с профессиональной точки зрения. Продюсер Павел Рудченко в интервью NEWS заявил, что акустика подземки не позволяет слушателям по-настоящему оценить вокал даже самых опытных исполнителей.

«Может сложиться ложное впечатление: якобы музыканты и певцы практически не способны петь вживую», — объяснил Рудченко.

По его словам, помещения метро акустически не подготовлены, звук искажается, создается реверберация и «гулкая каша», в которой теряются нюансы исполнения. В итоге у зрителя формируется ошибочное мнение о вокальных способностях артиста. Особенно это касается живого вокала без обработки и сопровождения концертной акустикой.

Так, однажды выступление Стаса Михайлова на станции «Курская» вызвало неоднозначную реакцию: несмотря на узнаваемость хитов, слушатели жаловались на «глухой звук» и «проваливающееся эхо». Подобное происходило и на других «подземных» концертах, в том числе с участием Zivert и других звезд.

Рудченко считает, что если уж устраивать выступления в местах вроде метро, организаторы должны заранее обеспечить необходимое техническое оснащение: приглушающие поверхности, направленные колонки, продуманную расстановку оборудования.

В противном случае, по мнению продюсера, такие шоу вредят репутации артистов и вызывают у публики недоверие к их вокальным данным.

Пока же, как замечают эксперты, метро — это скорее про атмосферу, чем про звук. И для звезд российской сцены такие выступления больше напоминают PR-акцию, чем полноценный концерт.