Не дотянули до круглой цифры: на снегоплавильный пункт Петербурга доставили первые 9,9 куба снега

В Санкт-Петербурге официально начался зимний период для служб, отвечающих за содержание города. Первая машина доставила почти 10 кубометров снега к одной из специальных площадок для его утилизации. Снег был принят и растоплен на стационарном пункте, который находится на Кушелевской дороге.
В городском Комитете по энергетике сообщили, что пункты для сбора и плавки снега приступили к работе с 15 октября. На сегодняшний день в полном распоряжении города — 11 стационарных комплексов для плавки и 7 оборудованных мест для приема снега. Общая мощность этих объектов позволяет перерабатывать свыше 100 тысяч кубометров за сутки.
Все подобные объекты размещены практически во всех районах Петербурга.