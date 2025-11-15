Городовой / Город / Не дотянули до круглой цифры: на снегоплавильный пункт Петербурга доставили первые 9,9 куба снега
Опубликовано: 15 ноября 2025 18:52
Общая суточная производительность пунктов по изготовлению снега превышает 100 тысяч кубометров.

В Санкт-Петербурге официально начался зимний период для служб, отвечающих за содержание города. Первая машина доставила почти 10 кубометров снега к одной из специальных площадок для его утилизации. Снег был принят и растоплен на стационарном пункте, который находится на Кушелевской дороге.

В городском Комитете по энергетике сообщили, что пункты для сбора и плавки снега приступили к работе с 15 октября. На сегодняшний день в полном распоряжении города — 11 стационарных комплексов для плавки и 7 оборудованных мест для приема снега. Общая мощность этих объектов позволяет перерабатывать свыше 100 тысяч кубометров за сутки.

Все подобные объекты размещены практически во всех районах Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
