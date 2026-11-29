Не картошка, а королева: собираю по 16 клубней с куста – хранятся без погреба до весны

Урожайный сорт, который не разваривается

При выборе сортов картофеля для дачного участка владельцы отдают предпочтение неприхотливым культурам с высокой устойчивостью к заболеваниям и длительным сроком хранения. Всем этим критериям в полной мере соответствует сорт «Королева Анна».

Данный сорт оптимально подходит для зимнего хранения, так как прорастание клубней начинается только в конце весны. Кроме того, «Королева Анна» обладает иммунитетом к раку картофеля, золотистой цистообразующей нематоде и полосчатой мозаике.

Растение формирует прямые стебли с крупной темно-зеленой листвой и мелкими белыми цветками, не образующими плодов.

Клубни сорта отличаются крупными размерами (от 150 до 200 граммов) и округло-овальной формой, достигая при надлежащем уходе диаметра 12 сантиметров. Содержание крахмала в мякоти варьируется от 15 до 22%.

Благодаря плотной текстуре мякоти клубни сохраняют форму при термической обработке, что делает сорт универсальным в кулинарии и позволяет использовать его для приготовления широкого спектра блюд с выраженными вкусовыми качествами.

Фото сгенерировано ИИ

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