Варю суп за 5 минут: из чего делают бульонные кубики и чем их заменить

Бульонные кубики – символ 90-х: хозяйки кидали их в бульон, чтобы сделать его насыщенным и ароматным.

Но если на упаковке все выглядит безобидно, то на деле чудо-добавка не такая безопасная для здоровья.

Что в составе?

В бульонных кубиках содержатся глутамат натрия (E621), усилители вкуса, ароматизаторы, крахмал, сахар и пальмовое масло. Что касается мясной составляющей, то в кубики добавляют гидролизаты растительных/животных белков или порошковый экстракт мяса.



Таким образом, бульонный кубик – просто соленая вода с химическими добавками. Соль в больших количествах увеличивает нагрузку на сердце и почки, повышает давление. Гидрогенизированные жиры могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Красители, ароматизаторы и глутаматы натрия не имеют никакой питательной ценности.

Чем заменить магазинные кубики

Приготовить бульонные кубики можно и своими руками – будет и вкуснее, и безопаснее. Есть три варианта: