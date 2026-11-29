Варю суп за 5 минут: из чего делают бульонные кубики и чем их заменить
Но если на упаковке все выглядит безобидно, то на деле чудо-добавка не такая безопасная для здоровья.
Что в составе?
В бульонных кубиках содержатся глутамат натрия (E621), усилители вкуса, ароматизаторы, крахмал, сахар и пальмовое масло. Что касается мясной составляющей, то в кубики добавляют гидролизаты растительных/животных белков или порошковый экстракт мяса.
Таким образом, бульонный кубик – просто соленая вода с химическими добавками. Соль в больших количествах увеличивает нагрузку на сердце и почки, повышает давление. Гидрогенизированные жиры могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Красители, ароматизаторы и глутаматы натрия не имеют никакой питательной ценности.
Чем заменить магазинные кубики
Приготовить бульонные кубики можно и своими руками – будет и вкуснее, и безопаснее. Есть три варианта:
- Можно сварить его из лука, моркови, сельдерея, перца горошком и лаврового листа. После этого процедите его и заморозьте в формочках для льда.
- Другой вариант – добавлять в бульон сушеные травы и овощи. Высушите лук, морковь и свою любимую зелень – и добавляйте в супы.
- Третий вариант – соевый соус: этот натуральный продукт делает бульон более соленым. Однако в его составе есть соль, поэтому соблюдайте умеренность.