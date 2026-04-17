Не клумба, а букет невесты: 5 секретов выращивания каллы на участке – роскошное цветение до осени

Невероятные каллы нравятся многим садоводам, но не всем удается полюбоваться их красотой на своем участке в полной мере. Однако эти нежные "букетики невесты" будут цвести до самой осени, если запомнить 5 простых секретов.

Секрет первый - определяем тип каллы

Белые цветы относятся к корневищному типу. Они являются оранжерейными растениями и для обычной клумбы не годятся. Такие экземпляры живут в горшках или специальных теплицах, а на даче просто погибнут.

А вот цветные каллы (желтые, красные, фиолетовые и даже черные) - это клубневые гибриды. Их можно смело сажать в свой цветник. Они отлично смотрятся и поодиночке, и в компании с другими растениями.

Секрет второй - не торопитесь с проращиванием

Довольно часто каллы не цветут просто потому, что им холодно. Поэтому клубни перед посадкой нужно подращивать.

Покупайте только упругие экземпляры, желательно с "детками". Многие садоводы высаживают их в апреле, а то и в марте. Однако в таком случае растения вытянутся, цветоносы повиснут, а большинство почек так и не проснется.

Лучше высаживать каллы для "выгонки" за месяц до предполагаемой высадки в грунт. Для средней полосы - это 20 апреля.

Секрет третий - сажайте правильно

Многие путают, где у клубня верх. Думают, что росток пойдет с выпуклой стороны. На самом деле сажать надо так, чтобы многочисленные бугорки оказались сверху. Глубина посадки должна быть не больше 6 см.

Секрет четвертый - не закармливайте азотом

Если вы переборщите с навозом или минеральными удобрениями с большим количеством азота, получите пышные кусты и ни одного бутона. Каллы на такой "диете" жируют зеленью и отказываются цвести.

Секрет пятый - дренаж

Каллы мгновенно загнивают от переувлажнения, поэтому на дне горшка всегда делайте слой дренажа. Можно добавить вермикулит или перлит, чтобы "оттянуть" лишнюю влагу.

Перед посадкой обеззаразьте грунт фунгицидом, например, "Фитоспорином". Им же можно и поливать цветы для профилактики, сообщает канал "Дачные истории".

При таком уходе каллы сможет вырастить даже новичок. Клубни не загниют, листва останется здоровой, а мощные цветоносы один за другим будут радовать до самой осени.

