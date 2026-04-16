Щеглы и воробьи слетятся со всей округи: сажаю 1 цветок - пернатых как магнитом тянет

Многие дачники ждут, когда прилетят птицы и поселятся на их участках. Наблюдение за пернатыми успокаивает и доставляет радость любителям природы. Эксперты по орнитологии рассказали, как привлечь на свой участок птиц. Кормушка и свежая вода — дело нужное, но если хотите, чтобы пернатые гости задерживались надолго, добавьте скворечник и правильные растения. Есть один жизнерадостный однолетник, который пернатые просто обожают.
Подсолнух — птичья столовая
Семена подсолнечника — любимая еда множества птиц: дроздов, крапивников, щеглов, больших пёстрых дятлов, синиц, зеленушек, воробьёв и даже малиновок. Авторитетный британский журнал о садоводстве советует выбирать простые сорта с крупными цветками. Самое главное — не срезать отцветшие головки, а оставить их стоять, чтобы они стали естественной кормушкой.
Как вырастить подсолнух
Самый простой способ — посеять семена прямо в грунт, когда минует угроза заморозков. Но если хотите получить цветы пораньше, можно вырастить их и из рассады. Держите рассаду в прохладном, защищённом от заморозков месте, а в открытый грунт высаживайте, когда температура устаканится. По мере роста подвязывайте стебли — подсолнухи тяжёлые.
Чем ещё привлечь птиц
Эксперты рекомендуют помимо подсолнечника также посадить калину, плющ, жимолость, шиповник и дикую яблоню. Эти растения дают ягоды и укрытия, которые птицам нужны не меньше, чем еда.
