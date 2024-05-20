Не ломайте голову над подарком друзьям: с этими советами точно получится угодить

Выбор подарка друзьям порой превращается в адские мучения. Отталкиваться нужно от увлечений и характера конкретного человека, и тогда точно получится угодить. Но на случай полного отсутствия идей есть простые советы.

Людям, которые много времени проводят за компьютером, можно преподнести удобную настольную лампу. Есть модели с таймером, настройкой яркости и прочими функциями. Никому также не помешают беспроводные наушники, стоимость которых уже давно не кусается.

Отличным подарком станет любая настольная игра, если человек любит принимать дома гостей. Следящим за своим внешним видом обязательно понравится компактное зеркало с подсветкой. А автомобилистам наверняка придется по душе маленький беспроводной пылесос, передает портал «Лайфхакер».

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