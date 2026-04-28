Не перцы, а настоящие монстры: 50 мл под куст — и плоды крупнее арбузов, хоть на выставку такие вези

Опубликовано: 28 апреля 2026 11:04
 Проверено редакцией
Не перцы, а настоящие монстры: 50 мл под куст — и плоды крупнее арбузов, хоть на выставку такие вези
Не перцы, а настоящие монстры: 50 мл под куст — и плоды крупнее арбузов, хоть на выставку такие вези
Legion-Media
Дачник рассказал, как вырастить сочные, сладкие и крупные перцы на огороде

Крупный урожай перцев - мечта каждого дачника. Но для этого растения характерна капризность. Оно плохо переносит болезни и не любит температурные колебания. Слабые и больные перцы не смогут порадовать крепкими и вкусными плодами. Но выход есть! Даже самые привередливые сорта хорошо отзываются на одну подкормку из аптечки, о которой рассказывает автор дзен-канала "Твоя Дача".

Речь идет о нашатырном спирте. Этот препарат делает перцы крепкими, сильными, здоровыми - именно такие в итоге и дают отменный урожай. Объясняется это тем, что нашатырь содержит аммиак - источник азота, который так необходим растениям для активного роста, формирования зелени и образования плодов. Аммиак не только питает культуры, но также защищает от вредителей своим резким запахом и предотвращает развитие грибков благодаря антисептическим свойствам.

Автор блога предлагает два способа использования нашатырного спирта для перцев.

Для полива

Разведите 15-20 мл нашатыря в 10 л воды и полейте кусты под корень в период активного роста. Применяйте подкормку раз в 10-12 дней ранним утром или вечером.

Для опрыскивания

Добавьте к 10 л воды 10 мл нашатыря и 2-3 ст. л. жидкого мыла, перемешайте до однородности и распылите на кусты из пульверизатора, уделяя особое внимание нижней стороне листьев, где любят прятаться вредители. Повторяйте обработки раз в 8-10 дней.

"Этот раствор не только питает листья, но и создает на них защитный барьер, отпугивая вредителей и помогая бороться с первыми признаками болезней. Добавление жидкого мыла помогает раствору лучше прилипать к листьям", - отмечает эксперт.

Если все сделать правильно, то перцы в этом году порадуют вас крупными, сочными, сладкими плодами - такие даже есть жалко, хоть на выставку вези и людям хвастайся.

Ранее "Городовой" рассказывал, как вырастить лимон из косточки дома: все хитрости и секреты посадки экзотической культуры.

Автор:
Анна Леонова
