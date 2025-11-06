Городовой / Город / Не построить, а достроить: Старорусский проспект в Шушарах обойдётся в 3 млрд рублей
Не построить, а достроить: Старорусский проспект в Шушарах обойдётся в 3 млрд рублей

Опубликовано: 6 ноября 2025 10:30
Дорожный проект предусматривает строительство четырёхполосной трассы с оборудованными тротуарами и велосипедными дорожками.

В Шушарах запланировано строительство Старорусского проспекта, который соединит Чудовскую улицу и Новгородский проспект. На этот проект выделено 3,1 миллиарда рублей.

Согласно техническому заданию, дорога будет иметь четыре полосы для движения. Вдоль проспекта появятся тротуары, а также дорожка для велосипедистов. Помимо этого, предусмотрены остановочные пункты для городского транспорта.

Рабочую документацию требуется подготовить до 13 ноября 2026 года. Окончание строительных работ запланировано не позднее 30 июня 2028 года. Протяжённость трассы составит 5,3 километра.

Победитель тендера станет известен 20 ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ищут подрядчика для ремонта участка Советского проспекта.

Автор:
Юлия Аликова
Город
