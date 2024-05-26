Не просто предложить чай: что еще обязан делать проводник для пассажиров

Многие привыкли, что проводники, как правило, просто предлагают чай и выдают белье. Но на этом обязанности не заканчиваются. Вот что пассажиры вправе потребовать от персонала, даже если приобрели самый дешевый билет.

Что обязан делать проводник

Прежде всего, в обязанности проводника входит влажная уборка. Сотрудник должен минимум два раза за сутки убраться в вагоне, а также производить уборку туалета минимум четыре раза в день. Столько же раз в санузле нужно вымыть полы.

Также проводник обязан предлагать пассажирам чай, кофе и кондитерские изделия. В пассажирских поездах сотрудник обязан обойти вагон не менее трех раз в день — утром, в обед и вечером. А в фирменных поездах и вагонах напитки и десерты предоставляются в любое время суток по требованию пассажиров.

При этом, вне зависимости от класса поезда, в каждом вагоне всегда должна быть кипяченая охлажденная вода. Следить за ее наличием — прямая обязанность персонала.

Если вы оплатили комплект постельного белья, то персонал обязан вам его выдать. При этом проводник должен сам принести комплект пассажиру, а не отправить его в специальный вагон.

А вот что касается застилания полки, то проводник должен помогать инвалидам, пожилым людям и пассажирам с маленькими детьми. Все остальные пассажиры застилают свою постель самостоятельно. За полчаса до прибытия пассажира на нужную ему станцию, проводник должен убрать белье.

Если радиоустановки неисправны, проводник обязан в дневное время объявлять названия остановок и сообщать о длительности стоянок. А ночью он делает это по просьбе пассажиров.

Также проводник обязан выдавать шашки и шахматы, если его об этом попросят. А если кому-то в вагоне станет плохо, сотрудник обязан оказать первую медицинскую помощь до прибытия врачей.

Что запрещается делать проводнику

Прежде всего, проводник ни в коем случае не может требовать у пассажиров чаевые. И тем более отказываться без них выполнять свои обязанности.

Также проводник не может передавать чужие посылки и сам не имеет права перевозить свою почту. Это значит, что вы не можете оставить у персонала какую-либо передачу для своих друзей и близких и попросить отдать им ее, когда поезд прибудет в пункт назначения. Это связано с антитеррористической безопасностью.

Также проводник не должен оказывать предпочтение одним пассажирам перед другими, а еще ему запрещено курить в присутствии пассажиров и употреблять спиртное на протяжении всей поездки, говорится на сайте РЖД.

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