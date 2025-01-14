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Почему в супермаркетах всегда у входа всегда стоят фрукты

14 января 2025 21:31
Овощи, девушка
Почему в супермаркетах всегда у входа всегда стоят фрукты
Городовой ру

Об этой маркетинговой уловке мало кто знает.

Задумывались, почему во всех курпных магазинах Петербурга овощи и фрукты всегда располагаются у входа? На первый взгляд, это выглядит удобно: вошел, взял нужное и пошел дальше. Но на самом деле это часть продуманной стратегии, созданной для увеличения продаж.

Психологическая уловка

Маркетологи давно изучают поведение покупателей. Они обнаружили, что расположение свежих овощей и фруктов у входа влияет на наше подсознание. Когда мы кладем в корзину полезные продукты, это создает ощущение, что теперь можно позволить себе немного вредностей.

Например, огурцы или помидоры дают иллюзию, что они компенсируют вред от чипсов или газировки. Так овощной салат в корзине «уменьшает» негативные последствия от калорийного перекуса.

Почему это работает?

Этот трюк действует на подсознательном уровне. Покупатели, думая, что сделали правильный выбор, начинают чувствовать себя более расслабленно. Это чувство правильности может побудить взять в корзину дополнительные продукты, о которых изначально даже не думали.

Как не попасть в ловушку?

Опытные покупатели советуют придерживаться простого правила: ходить в магазин со списком и не отклоняться от него. Так вы не только сэкономите деньги, но и не дадите маркетинговым хитростям влиять на ваши решения.

Каждый раз, видя яркие овощи у входа, помните: это не только забота о вашем удобстве, но и способ увеличить ваши покупки. А знание таких трюков поможет вам стать более осознанным покупателем, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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