Не слабые тонкие нитки, а рассада-великан: 100 мл на стакан — и стебли как с картинки
Не слабые тонкие нитки, а рассада-великан: 100 мл на стакан — и стебли как с картинки

Опубликовано: 8 апреля 2026 08:01
 Проверено редакцией
Дед Егор рассказал о секретной подкормке для крепкой и здоровой рассады

Слабая вытянутая рассада - не редкость в жизни дачника. Причиной тонких и хрупких стеблей и слабой корневой системы чаще всего является дефицит каких-либо элементов, в частности калия, кальция, фосфора и магния. Можно вернуть рассаду к жизни при помощи дорогущего магазинного препарата, а можно не травить растения химией, а приготовить натуральную подкормку по рецепту опытного дачника деда Егора.

В своем дзен-канале огородник рассказывает, как приготовить целебную смесь для чахлой рассады.

Вам понадобятся:

  • древесная зола - 3 ст. л.;
  • уксус 9% - 1 ст. л.;
  • теплая вода - 1 л.

Залейте золу водой, добавьте уксус, дождитесь окончания реакции (15-20 минут), настоите 1 час и полейте рассаду под корень по 100 мл на каждый стаканчик по влажной почве. Повторяйте процедуру раз в 10-14 дней.

"Через несколько дней после первого полива листья начинают темнеть. Цвет становится насыщеннее, живее. Это кальций и магний заработали, хлорофилл синтезируется активнее. Бледная рассада буквально зеленеет на глазах", - делится своими успехами дед Егор.

К моменту второй подкормки растение преобразится еще сильнее. Рассада станет приземистая, плотная, листья темные, а стебель - крепкий у основания. Так без всякой вредной химии и лишних трат можно превратить тонкие и хрупкие ниточки в рассаду-великана, которая в будущем и урожай даст гигантский.

Ранее "Городовой" рассказывал, как улучшить состояние рассады за 5 дней: "бабушкин эликсир" превратил хилые кусты в гигантов.

Автор:
Анна Леонова
