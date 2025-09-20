«Не славяне»: цитата Карла Маркса о русских легко может вызвать возмущение

Карл Маркс, чьи идеи легли в основу советской идеологии, в реальности относился к России с резким презрением. В публицистике середины XIX века он называл её «варварским государством», «гигантом без рук и без глаз» и даже «контрреволюционной расой».

Парадокс: именно в этой стране, которую он считал главным тормозом прогресса, его учение нашло воплощение в самой масштабной форме.

В статьях для New-York Daily Tribune и The Free Press Маркс подробно разбирал «тайную дипломатию XVIII века», где Россию представлял продуктом «монгольского рабства», а Петра I — смесью раба и деспота. Для него Россия оставалась «рабом, ставшим господином», который научился властвовать, не потеряв покорности.

«Великороссы не славяне»

Наиболее резкое высказывание о русском народе содержится в письме Энгельсу от 1865 года:

«Великороссы не славяне… настоящие московиты, то есть жители бывшего Великого княжества Московского, большей частью монголы или финны… название Русь узурпировано московитами».

Эта мысль пришла к Марксу после знакомства с трудами польского историка Франциска Духинского. Любопытно, что позднее, в письме к Людвигу Кугельману, он признал эту теорию ошибочной.

Критика и скандалы

Вместе с Энгельсом Маркс в работе «Внешняя политика русского царизма» отмечал парадокс: русские воины храбры и выносливы, но пассивны и слишком подвергаются влиянию.

Личная неприязнь Маркса проявилась и в отношениях с русскими революционерами. Он выступал против выступления Александра Герцена на митинге в Лондоне, а публикацию перевода «Манифеста Коммунистической партии» в «Колоколе» счёл оскорблением. Михаил Бакунин открыто искал повод для конфликта с Марксом.

Истоки русофобии

Исследователи отмечают, что анти-российские взгляды Маркса подпитывались личным опытом и историческим контекстом. Революции 1848 года были задавлены во многом усилиями русской армии, пришедшей на помощь Австрии. Для Маркса это стало символом: Россия — опора монархии и главный враг революции.