Лизетта: любимая лошадь Петра I и ее невероятная судьба

Все знают, что у Петра I были любимцы и любимицы. Но только с одним живым существом он не смог попращаться даже после ее смерти. Речь о Лизетте — лошади «персидской породы», которую он купил у маркитантов в начале 1700-х годов под Ригой. За статного и своенравного коня Петр заплатил 100 голландских золотых монет и отдал своего собственного.

Император назвал ее Лизеттой, что, по слухам, было именем одной из фавориток саксонского курфюрста Августа II. Лошадь отличалась характером, который удивлял даже придворных. Хранитель собраний Петра Осип Беляев писал, что Лизетта умела обижаться, и когда император передумывал ехать верхом, ее глаза буквально наполнялись слезами.

Лизетта сопровождала Петра в самых важных событиях его жизни. Во время Полтавской битвы в 1709 году она спасла ему жизнь: одна пуля пробила шляпу царя, а другая застряла в седле лошади. Лизетта оставалась верной своему хозяину до самой смерти, участвуя с ним в Северной войне и Персидском походе.

После ее ухода в 1723 году император приказал сделать чучело лошади. Оно стало частью Кунсткамеры в 1741 году, а сейчас находится в Зоологическом музее. Важно помнить, что современные размеры экспоната немного искажены: во время реставрации в 1837 году чучело было неправильно набито, из-за чего Лизетта выглядит несоразмерной к своему высокому хозяину.

И все же, несмотря на эти мелочи, Лизетта остается символом преданности, которую даже Петр Великий ценил больше всего, пишет источник.