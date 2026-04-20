Не только для покраски яиц: Как ещё использую луковую шелуху - 4 способа для дачи

Луковую шелуху чаще всего используют на Пасху, красят ей яйца для оранжевого или красного цвета. Но дачники знают, что на участке она - настоящее золото, на канале "Моя дача. Сад и огород" раскрывают 4 способа применения луковой шелухи, о которых вы могли не знать.
Первый вариант - для рассады и комнатных растений. Приготовим отвар шелухи. Горсть заливаем 1,5 литрами кипятка, настаиваем 2 часа, затем охлаждаем и процеживаем. Использовать будем для профилактики заражения почвы и самих растений. Просто раз в месяц проводим опрыскивание. Стоит заметить, что настой не хранится, его нужно каждый раз готовить заново. Если растений не много, то пропорции для приготовления стоит уменьшить.
Чтобы повысить урожайность растений на дачном участке и защитить их от болезней, стоит добавлять шелуху лука в почву при посадке рассады. Она - хороший помощник для молодых растений.
Если на почве или растениях появились признаки грибковых болезней, также поможет "лекарство" из лука. Горсть шелухи залили 1 литром воды, настояли сутки, процедили. Опрыскивание проводим 2-3 раза с разницей в 6 дней.
Поможет луковая шелуха от "гадов" в теплице, с её помощью будем изводить паутинного клеща, тлю и мошек на растениях. Горсть шелухи заливаем литром тёплой воды, настаиваем 5 дней, добавляем тёртое хозяйственное мыло. Для опрыскивания разводим вдвое чистой водой, в чистом виде состав не применяем.
Ранее издание рассказывало, как можно заставить картофель дать богатый урожай даже на бедной почве.