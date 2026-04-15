1 ложка в лунку – и картофель прет как на черноземе: урожай собираем по 10 кг с 1 куста – клубни крупные, лежкие, на вкус 10 из 10
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Салат из колбасы, яиц и соленых огурцов: 6 простых ингредиентов и 20 минут вашего времени – и сытная закуска готова Полезное
Жарю черемшу с курицей — и получаю невероятный ужин: гастрономический хит сезона Полезное
Герой Обводного: тюлень-охотник нашёл приют в Петербурге Город
Народные приметы на 17 апреля - день Иосифа Песнопевца: подскажут погоду точнее любых синоптиков Полезное
Жаркое в горшочках, от которого сходит с ума вся семья — аромат как в ресторане Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

1 ложка в лунку – и картофель прет как на черноземе: урожай собираем по 10 кг с 1 куста – клубни крупные, лежкие, на вкус 10 из 10

Опубликовано: 15 апреля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
Что добавить в лунку при посадке картофеля, чтобы собрать богатый урожай 

Каждый огородник мечтает выкопать богатый урожай крупного и вкусного картофеля. Но для этого нужно не только правильно выбрать сорт, но и хорошо заправить лунку. Как именно, рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.

Эффективная заправка для лунки

По словам эксперта, увеличить урожайность картофеля поможет простая и проверенная десятилетиями деревенская подкормка. Речь идет о костной муке.

Как применять

При посадке картофеля необходимо засыпать в каждую лунку по 1 столовой ложке такой муки. После удобрение следует хорошо перемешать с грунтом, потом поместить в лунку посадочный клубень и засыпать его почвой.

Как работает заправка

Как объяснила Ксения Давыдова, костная мука богата азотом, кальцием и фосфором, которые способствуют активному росту и цветению картофеля. Такая заправка для лунки заметно повысит урожайность.

Научное подтвреждение

Агроном отметила, что эффективность костной муки подтверждена результатами научного исследования, проведенного ученым Рихардом Шредером. Он провел опыт и увидел, что картофель, удобренный костной мукой и высаженный на истощенном грунте, порадовал таким богатым урожаем крупных и вкусных клубней, какого он еще не знал. Примечательно, что для остальных огородных культур костная мука оказалась весьма бесполезной.

Альтернатива от агронома Петра Ломоноса

Если у вас нет костной муки, то, по словам белорусского агронома Петра Ломоноса, можно добавить в каждую лунку по 1 чайной ложке нитрофоски и по горсти древесной золы. Такая заправка также обеспечит картофель азотом, кальцием и фосфором, благоприятно повлияв на урожайность.

Ранее мы сообщали, какой сорт картофеля порадовал дачников богатым урожаем.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью