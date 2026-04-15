1 ложка в лунку – и картофель прет как на черноземе: урожай собираем по 10 кг с 1 куста – клубни крупные, лежкие, на вкус 10 из 10

Каждый огородник мечтает выкопать богатый урожай крупного и вкусного картофеля. Но для этого нужно не только правильно выбрать сорт, но и хорошо заправить лунку. Как именно, рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.
Эффективная заправка для лунки
По словам эксперта, увеличить урожайность картофеля поможет простая и проверенная десятилетиями деревенская подкормка. Речь идет о костной муке.
Как применять
При посадке картофеля необходимо засыпать в каждую лунку по 1 столовой ложке такой муки. После удобрение следует хорошо перемешать с грунтом, потом поместить в лунку посадочный клубень и засыпать его почвой.
Как работает заправка
Как объяснила Ксения Давыдова, костная мука богата азотом, кальцием и фосфором, которые способствуют активному росту и цветению картофеля. Такая заправка для лунки заметно повысит урожайность.
Научное подтвреждение
Агроном отметила, что эффективность костной муки подтверждена результатами научного исследования, проведенного ученым Рихардом Шредером. Он провел опыт и увидел, что картофель, удобренный костной мукой и высаженный на истощенном грунте, порадовал таким богатым урожаем крупных и вкусных клубней, какого он еще не знал. Примечательно, что для остальных огородных культур костная мука оказалась весьма бесполезной.
Альтернатива от агронома Петра Ломоноса
Если у вас нет костной муки, то, по словам белорусского агронома Петра Ломоноса, можно добавить в каждую лунку по 1 чайной ложке нитрофоски и по горсти древесной золы. Такая заправка также обеспечит картофель азотом, кальцием и фосфором, благоприятно повлияв на урожайность.
