Не только джинсы и кроссовки: об этих вещах мечтал каждый мужчина в СССР

Те, кто застал Советский Союз, помнят, что в то время в стране был дефицит товаров. Сложно было достать не только продукты и технику, но и стильную одежду. Такой расклад устраивал не всех. Находились люди, которые готовы были переплатить за то, чтобы хорошо выглядеть. Причем касалось это как женщин, так и мужчин. Вот за какими предметами гардероба гонялись советские модники.

Брюки-дудочки

Зауженные книзу брюки-дудочки в начале 1960-х мечтали заполучить многие молодые люди. Но достать их удавалось не всем. Чтобы создать стильный образ, некоторые обращались в ателье и ушивали стандартные модели.

Источник фото: Legion-Media

Синтетические носки

Сегодня это кажется странным, но в СССР многие модники действительно охотились за синтетическими носками. Вещь была привлекательна из-за двух особенностей. Во-первых, на ней мог быть необычный рисунок, а не стандартный узор. Во-вторых, такие носки были гораздо удобнее тех, что приходилось носить с подтяжками на икрах.

Обувь с узким носом

В 1960-х подобные модели считались самыми модными, однако отыскать их было непросто. Те, кому было не жалко денег, заказывали узконосые туфли у сапожников, тратя половину зарплаты. Стоила такая обувь порядка 20–25 рублей.

Плащи

Кумирами молодежи 70-х были звезды французского кино Жан Габен и Жан-Поль Бельмондо. На экране они часто представали в светлых плащах и фуражках. Советские парни хотели выглядеть так же.

Источник фото: Legion-Media

Батники

Батником называли кофты с остроконечным воротником на пуговицах. Приобрести такую вещицу стремились не только мужчины, но и женщины. Она являлась новой версией обычной мужской рубашки. Сочетать такой верх было принято с джинсами.

Вязаные жилетки

Они также вошли в моду уже в 1970-х. Самым престижным считалось заполучить вещь с биркой «made in Scotland». Однако стоили они так же, как и пылесос «Вихрь», а потому многим приходилось проявлять чудеса изобретательности и перевязывать старые шарфы. Далеко не каждый мог позволить себе потратить 50 рублей, пишет портал РБК.

Источник фото: Legion-Media