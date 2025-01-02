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Куда поехать в отпуск в Грузию: лучшие направления для путешествия  

2 января 2025 10:33
Не только крепости и виноградники: что удивит искушенных туристов из Петербурга в Грузии
Куда поехать в отпуск в Грузию: лучшие направления для путешествия  
Legion-Media

В стране есть развлечения на любой вкус.

Грузия — страна, в которую хочется возвращаться снова и снова. Разнообразие природных ландшафтов, которых в Петербурге крайний дефицит, уникальная кухня и гостеприимство местных жителей делают ее идеальным местом для отпуска. Вот несколько направлений, которые стоит включить в план вашего путешествия.

Тбилиси

Столица Грузии очаровывает с первых минут. Узкие улочки старого города, серные бани, современные музеи и модные кафе — каждый найдёт что-то для себя. Обязательно прогуляйтесь по мосту Мира, посетите крепость Нарикала и поднимитесь на канатной дороге, чтобы насладиться видом на город.

Казбеги

Для любителей гор Казбеги станет настоящим открытием. Горный воздух, величественные вершины и знаменитая церковь Святой Троицы на фоне горы Казбек — идеальное место для спокойного отдыха и единения с природой.

Кахетия

Этот регион — рай для ценителей вина. Именно здесь вы сможете попробовать настоящие грузинские вина и посетить старинные винодельни. Рекомендуем заглянуть в город Сигнахи, известный как «город любви».

Батуми

Если вы мечтаете о море, отправляйтесь в Батуми. Современный курорт на побережье Чёрного моря предлагает пляжный отдых, прогулки по набережной и развлечения на любой вкус. Кроме того, здесь множество ресторанов, где можно насладиться свежими морепродуктами.

Сванетия

Этот горный регион славится своими древними башнями, кристально чистым воздухом и аутентичной атмосферой. Сванетия — лучшее место для треккинга и знакомства с традиционной культурой Грузии.

Боржоми

Для тех, кто ценит природу и здоровье, Боржоми станет отличным выбором. Здесь можно попробовать знаменитую минеральную воду прямо из источника, прогуляться по национальному парку и восстановить силы.

Мцхета

Древняя столица Грузии и духовный центр страны. Здесь стоит посетить храм Светицховели и монастырь Джвари, которые включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Грузия — это страна, которая поражает своим разнообразием и богатой культурой. Независимо от того, что вы выберете: пляжный отдых, горные прогулки или винные туры — вы обязательно влюбитесь в эту удивительную страну, сообщает источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Туризм
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