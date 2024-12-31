Городовой / Общество / Не только ведь на море сидеть: список необычных мест в Геленджике, о которых знают единицы туристов
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Не только ведь на море сидеть: список необычных мест в Геленджике, о которых знают единицы туристов

31 декабря 2024 09:33
Не только ведь на море сидеть: список необычных мест в Геленджике, о которых знают единицы туристов
Не только ведь на море сидеть: список необычных мест в Геленджике, о которых знают единицы туристов
Фото "Городовой.ру"

Поражают своей красотой.

Геленджик известен своими популярными достопримечательностями, такими как набережная и Сафари-парк. Однако в его окрестностях скрываются менее известные, но не менее впечатляющие места, которые стоит посетить.

Маркотхский хребет

Этот горный массив протянулся вдоль побережья Черного моря, предлагая захватывающие виды на окрестности. На южном склоне хребта выложена надпись «Геленджик», видимая даже из космоса. Прогулка по хребту позволит насладиться природой и панорамными видами.

Джанхотский бор пицундской сосны

Расположенный недалеко от села Джанхот, этот заповедный лес является уникальным местом, где произрастают редкие пицундские сосны. Прогулка по бору подарит ощущение уединения и гармонии с природой.

Можжевеловая роща в Кабардинке

В окрестностях поселка Кабардинка находится можжевеловая роща, где растут древние можжевельники. Прогулка по роще не только приятна, но и полезна для здоровья благодаря фитонцидам, выделяемым деревьями.

Гебиусские водопады

Этот каскад водопадов на реке Тешебс впечатляет своей красотой и разнообразием. Тропа к водопадам проходит через живописные леса и скалы, делая поход увлекательным приключением.

Пшадские водопады

Расположенные в окрестностях села Пшада, эти водопады менее известны туристам, но не уступают по красоте более популярным местам. Здесь также можно увидеть древние дольмены, добавляющие мистическую атмосферу.

Скала Парус

Уникальная природная достопримечательность — скала, напоминающая парус, возвышающаяся прямо из воды. До нее можно добраться пешком или на катере, и это место особенно красиво на закате.

Дольмены реки Жане

В долине реки Жане сохранились древние мегалитические сооружения — дольмены, возраст которых насчитывает тысячи лет. Это место окутано легендами и привлекает любителей истории и эзотерики.

Старый парк в Кабардинке

Этот тематический парк сочетает в себе архитектурные стили разных эпох и культур. Здесь можно увидеть копии известных мировых памятников и насладиться уютной атмосферой.

Гора Нексис

Малоизвестная, но живописная гора, с вершины которой открываются потрясающие виды на окрестности и море. Подъем несложный и подходит для любителей пеших прогулок.

Грозовые ворота

Ущелье с отвесными скалами, через которое проходит горная река. Место впечатляет своей дикой природой и мощью стихии.

Посетив эти укромные уголки Геленджика, вы откроете для себя новые грани этого удивительного курорта и насладитесь его природным и историческим богатством.

Ранее «Городовой» писал, какие тайны скрывает Петергоф.

Новости по теме
Место, о котором знают единицы: где в Ленобласти находится самый красивый колодец с кристально чистой водой (фото) Место, о котором знают единицы: где в Ленобласти находится самый красивый колодец с кристально чистой водой (фото) 4 ноября 2024 10:00
Где лучше пляжи? На Черном море! Составили список мест, которые стоит посетить Где лучше пляжи? На Черном море! Составили список мест, которые стоит посетить 22 сентября 2024 19:00
Понравится и туристам, и местным: список мест в Петербурге, где особенно хорошо зимой Понравится и туристам, и местным: список мест в Петербурге, где особенно хорошо зимой 24 ноября 2024 10:00
Музей теней и не только: топ необычных мест в Петербурге, куда стоит сходить и туристам, и местным Музей теней и не только: топ необычных мест в Петербурге, куда стоит сходить и туристам, и местным 26 октября 2024 14:30
Российских туристов в Египте предупредили о новой опасности: список мест из черного списка Российских туристов в Египте предупредили о новой опасности: список мест из черного списка 21 октября 2024 11:30
Автор:
Ксения Беловицкая
Общество Море
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 12
🙏 3
😹
🙀
😿 3
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».