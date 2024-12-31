Не только ведь на море сидеть: список необычных мест в Геленджике, о которых знают единицы туристов

Геленджик известен своими популярными достопримечательностями, такими как набережная и Сафари-парк. Однако в его окрестностях скрываются менее известные, но не менее впечатляющие места, которые стоит посетить.

Маркотхский хребет

Этот горный массив протянулся вдоль побережья Черного моря, предлагая захватывающие виды на окрестности. На южном склоне хребта выложена надпись «Геленджик», видимая даже из космоса. Прогулка по хребту позволит насладиться природой и панорамными видами.

Джанхотский бор пицундской сосны

Расположенный недалеко от села Джанхот, этот заповедный лес является уникальным местом, где произрастают редкие пицундские сосны. Прогулка по бору подарит ощущение уединения и гармонии с природой.

Можжевеловая роща в Кабардинке

В окрестностях поселка Кабардинка находится можжевеловая роща, где растут древние можжевельники. Прогулка по роще не только приятна, но и полезна для здоровья благодаря фитонцидам, выделяемым деревьями.

Гебиусские водопады

Этот каскад водопадов на реке Тешебс впечатляет своей красотой и разнообразием. Тропа к водопадам проходит через живописные леса и скалы, делая поход увлекательным приключением.

Пшадские водопады

Расположенные в окрестностях села Пшада, эти водопады менее известны туристам, но не уступают по красоте более популярным местам. Здесь также можно увидеть древние дольмены, добавляющие мистическую атмосферу.

Скала Парус

Уникальная природная достопримечательность — скала, напоминающая парус, возвышающаяся прямо из воды. До нее можно добраться пешком или на катере, и это место особенно красиво на закате.

Дольмены реки Жане

В долине реки Жане сохранились древние мегалитические сооружения — дольмены, возраст которых насчитывает тысячи лет. Это место окутано легендами и привлекает любителей истории и эзотерики.

Старый парк в Кабардинке

Этот тематический парк сочетает в себе архитектурные стили разных эпох и культур. Здесь можно увидеть копии известных мировых памятников и насладиться уютной атмосферой.

Гора Нексис

Малоизвестная, но живописная гора, с вершины которой открываются потрясающие виды на окрестности и море. Подъем несложный и подходит для любителей пеших прогулок.

Грозовые ворота

Ущелье с отвесными скалами, через которое проходит горная река. Место впечатляет своей дикой природой и мощью стихии.

Посетив эти укромные уголки Геленджика, вы откроете для себя новые грани этого удивительного курорта и насладитесь его природным и историческим богатством.

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