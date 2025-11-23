Городовой / Город / Не тратьте отпуск впустую: в 2026 году его советуют брать в «длинные» месяцы — праздничные дни достанутся в придачу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Покрытый плесенью и граффити: забытый городом склеп фрейлины на Митрофаньевском Общество
Первый «юмористический паблик» России: что писала Екатерина Великая в своём журнале Город
Чухонцы какие-то: почему жителей Суоми так называли в древности, и обижаются ли они на прозвище? Общество
Тихая «Старая» — и вдруг пламя: в деревне Всеволожского района загорелся магазин Город
Золото в залах Эрмитажа: кто взял награды на премии «Золотой Трезини» Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

Не тратьте отпуск впустую: в 2026 году его советуют брать в «длинные» месяцы — праздничные дни достанутся в придачу

Опубликовано: 23 ноября 2025 14:12
Не тратьте отпуск впустую: в 2026 году его советуют брать в «длинные» месяцы — праздничные дни достанутся в придачу
Не тратьте отпуск впустую: в 2026 году его советуют брать в «длинные» месяцы — праздничные дни достанутся в придачу
Городовой ру

Эксперты рассказали, в какие месяцы самый выгодный период для отпуска.

Тем, кто планирует длительный отпуск, можно рассчитывать на максимальные выплаты, особенно если распределять отпуск на месяцы с большим числом рабочих дней. Такие рекомендации дал Евгений Машаров, входящий в комиссию Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законодательных инициатив. Он отметил, что государственные праздники удобно использовать для увеличения отпуска.

Машаров указал, что для получения большей суммы отпускных выгодно выбирать месяцы с максимальным количеством рабочих дней. В 2026 году к таким относятся апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Этот подход позволяет рассчитывать на более крупную выплату, так как отпускные определяются на основании среднего заработка, исключая дни государственных праздников.

По словам Машарова, стоимость одного дня отпуска и рабочего отличается. Если целью является продление отдыха за счёт праздничных дней, он советует планировать отпуск на январь или май 2026 года. В этих месяцах большое количество официальных выходных, поэтому отдых можно сделать дольше при том же количестве дней отпуска.

Праздничные даты могут либо уменьшить число дней, которые сотрудник тратит на отпуск, либо добавить дополнительные дни, если отпуск приходится на период официальных праздников — в этом случае отпуск продлевается. Об этом говорится и в Трудовом кодексе.

По закону работник ежегодно имеет право на отпуск продолжительностью 28 дней, при этом для отдельных категорий сотрудников, например, несовершеннолетних, людей с инвалидностью и представителей определённых профессий, в числе которых находятся и педагоги, продолжительность отпуска увеличена. Разделение отпуска на несколько отрезков разрешено, но хотя бы одна из частей должна составлять как минимум 14 дней подряд.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью