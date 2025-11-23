Не тратьте отпуск впустую: в 2026 году его советуют брать в «длинные» месяцы — праздничные дни достанутся в придачу

Тем, кто планирует длительный отпуск, можно рассчитывать на максимальные выплаты, особенно если распределять отпуск на месяцы с большим числом рабочих дней. Такие рекомендации дал Евгений Машаров, входящий в комиссию Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законодательных инициатив. Он отметил, что государственные праздники удобно использовать для увеличения отпуска.
Машаров указал, что для получения большей суммы отпускных выгодно выбирать месяцы с максимальным количеством рабочих дней. В 2026 году к таким относятся апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Этот подход позволяет рассчитывать на более крупную выплату, так как отпускные определяются на основании среднего заработка, исключая дни государственных праздников.
По словам Машарова, стоимость одного дня отпуска и рабочего отличается. Если целью является продление отдыха за счёт праздничных дней, он советует планировать отпуск на январь или май 2026 года. В этих месяцах большое количество официальных выходных, поэтому отдых можно сделать дольше при том же количестве дней отпуска.
Праздничные даты могут либо уменьшить число дней, которые сотрудник тратит на отпуск, либо добавить дополнительные дни, если отпуск приходится на период официальных праздников — в этом случае отпуск продлевается. Об этом говорится и в Трудовом кодексе.
По закону работник ежегодно имеет право на отпуск продолжительностью 28 дней, при этом для отдельных категорий сотрудников, например, несовершеннолетних, людей с инвалидностью и представителей определённых профессий, в числе которых находятся и педагоги, продолжительность отпуска увеличена. Разделение отпуска на несколько отрезков разрешено, но хотя бы одна из частей должна составлять как минимум 14 дней подряд.