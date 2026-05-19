Не восточная сказка, а беда: названы основные недостатки Стамбула - о них молчат туроператоры

О каких недостатках Стамбула важно узнать до поездки

Стамбул славится своим богатым историческим наследием, морем, но у этого старинного города есть и недостатки, с которыми готов смириться не каждый турист. Портал "Городовой" рассказал о них подробнее.

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Наличие трущоб и мусора

Стамбул называют "колоритным", но среди старинных зданий можно увидеть и большое количество покосившихся, заброшенных домов, которые со стороны напоминают обычные трущобы. Здесь много мусора, хоть местные дворники и стараются поддерживать чистоту.

Надоедливые продавцы на рынке

"До этого мы неделю провели в Бодруме и решили не тащить оттуда сувениры и сладости, понадеявшись на рынки Стамбула. Как оказалось, зря. Ни в одном другом турецком городе (я ещё ездила в Анталью и Каш) не встречала настолько навязчивого сервиса", - сообщает Ирина Мацанова на портале "ПСЖР".

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Дорогие билеты для посещения достопримечательностей

Если вы хотите посетить исторические достопримечательности, то будьте готовы к приличным затратам. Подъем на Галатскую башню стоит 30 евро, дворец Топкапы обойдется в 45 евро. Путешественница отметила, что даже в странах Европы цены ниже. Посетить Версаль можно за 32 евро, подняться на Эйфелеву башню - за 24 евро.

Проблематичная навигация

Стоить быть готовыми к тому, что в любой момент во время прогулок можно заблудиться. Стамбул - большой город, в котором сложно ориентироваться. Не пытайтесь спрашивать маршрут у местных, так как чаще всего они не говорят на английском.

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Однообразная еда

В Стамбуле туристам предлагают много мяса, жирной еды, которая готовится с большим количеством масла. Если речь идет о десертах, то они обязательно будут очень приторными, из-за чего получить удовольствие будет сложно.

Личный опыт

"Я была в Стамбуле дважды. С навигацией и качеством еды у меня не возникло проблем, но вот цены на посещение знаковых мест неприятно удивили. Торговцы здесь действительно надоедливые, но такие личности встречаются в любых уголках планеты. Их можно встретить даже в России", - рассказала Полина Аксенова.

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